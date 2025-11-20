花3千萬價購康寧大學校區活化 黃偉哲：排除洽公機關

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
康寧大學台南校區退場後閒置3年多，台南市府編列3千萬元價購7棟建築物，以活化校園資產、充實公共設施。圖／台南市財稅局提供
台南市政府價購原康寧大學台南校區備受關注，議員黃麗招表達她反對在該處設置安區公所、衛生所及圖書館等機關，市長黃偉哲承諾在推動校區活化的同時，也必須兼顧市民日常洽公的便利。

黃麗招說，安南區幅員廣大，該處又位居偏僻，當地居民少，區民要洽公，光是交通路程就很耗費時間，她強調安南區有很多區段徵收公有地都可作為機關用地。

黃偉哲表示，安南區幅員廣闊、人口也多，如將服務民眾為主的機關單位設置於此處，如衛生所、公所、戶政事務所，恐對洽公民眾造成不便，承諾在推動校區活化的同時，也必須兼顧市民日常洽公的便利。將以非洽公性、能帶動地方發展的單位為主，讓空間再利用與民眾便利性兩者兼得。

李建賢表示，3000萬元為當初依校區殘值評估並與相關單位協商後的成交金額，經過半年跨局處討論，後續仍會依各機關需求調整使用規劃。至於台糖土地地上權承租部分，將待台糖董事會確認後再行簽訂。

財稅局說明，康寧大學台南校區已獲教育部核准轉讓市府，並向台糖申請地上權轉移，現正等待董事會審議。校區規劃方向將包含行政與公共服務設施，戶外空間預計設置滑輪場、足球場等運動場域；加上鄰近產業園區，具備產業研發與育成的優勢。此外，校區建物可出租年租金預估約3000萬元，可支應台糖租金與維管費用。

另黃黃麗招關切內政部日前核定「台南市淺海牡蠣養殖區劃漁業權」經國土署11月10日核定通過，農業局表示，此案簽辦公告1個月後，開放受理蚵農申報。總計安南區、安平區及南區申請區劃漁業權面積合計1437公頃。

針對設立「漁業親子館」並建議設立在「安平漁業直銷中心」2樓，黃偉哲表示，安平漁業直銷中心屬中央產權，會與中央確認目前建物空間的使用狀況，若有空間可供利用，後續會編列相關經費，盡快設立台南漁業親子館。農業局也表示，會盤點現有公有建物或土地，擇定適合場地後，爭取經費辦理。

台南 衛生所 黃偉哲
