台南智慧稅務創新 斬獲市調機構IDC最佳數位政策獎

中央社／ 新加坡20日專電
「2025 IDC未來企業大獎」在新加坡頒獎。台南市政府發布新聞稿表示，台南以「智慧稅務創新─安全高效的便捷服務」案例，獲得智慧城市類別「最佳數位政策獎」。（台南市政府提供）中央社
「2025 IDC未來企業大獎」今天在新加坡頒獎。台南市政府表示，台南以「智慧稅務創新─安全高效的便捷服務」案例，獲得智慧城市類別「最佳數位政策獎」。

市調機構「國際數據資訊」（IDC）是全球性科技諮詢與研究調查組織，協助城市制定政策及技術決策。

根據台南市政府新聞稿，台南市財稅局主任秘書陳家慶今天代表市府，率隊獲頒「IDC未來企業大獎」的智慧城市類別「最佳數位政策獎」。

台南市長黃偉哲表示，台南市在國際大獎脫穎而出，正展現財稅局運用數位科技創新稅務服務不遺餘力，有效提升市政管理效率。未來將擴充線上線下服務、導入手機門號驗證，持續強化智慧稅務服務功能，為智慧城市發展奠定穩固基礎，打造更完整的智慧稅務生態系，帶動人工智慧（AI）稅務自動化趨勢。

台南市財稅局長李建賢說，近年來財稅局推動智慧稅務創新，包括電子稅單、代理人線上查調發證系統、My Data停看聽－稅務e指通，以及稅務自動化服務機「查補快」等，並打造全國首創線上線下稅務一站式整合平台。

另外，台南市財稅局導入機器人流程自動化（RPA）技術，簡化重複性稅務作業，將平均每案作業時間由30分鐘縮短為5分鐘，提升整體稅務行政效率。

台南市研考會主委王效文表示，IDC近年舉辦「未來企業大獎」評比，其中的智慧城市類別獎項為各地智慧城市發展成果提供展示與交流舞台。

