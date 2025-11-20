台南市ESG概念店認證 新增22家卓越門市

台南市第三屆ESG概念店認證今天在永華市政中心舉行頒獎典禮，本屆共有19個品牌、22家門市通過認證，累計台南已有43個品牌、53家店家獲選，展現城市在推動永續商業上的穩健基礎與成長動能。

獲認證的門市涵蓋批發零售、餐飲、旅宿、生活服務及地方創生等多元領域，各店家依自身定位推動永續行動，呈現多樣化ESG亮點。在環境保護方面，台塩生技健康店推行再生塑料瓶與自備容器優惠；維悅酒店導入節能節水設備並落實綠色採購；金色三麥將釀造副產物再製成綠色餐具；老木創生木制所利用退役木材打造再生設計品；綠色模式美髮沙龍採用植萃產品與可分解包材；小金鈴花藝則推動花器回收及花藝教育，將美學與永續結合。

在社會責任面向，多加思協助50歲以上熟齡婦女培力與就業；庫萌美食（KOME KOME）支持婦女及中高齡者就業並推廣健康飲食；永華科學教育中心提供偏鄉學生公益名額，落實教育平權；台南老爺行旅推行壯輔手服務、食農教育及環保住房備品捐贈；麥味登持續提供弱勢就業機會與支持心智障礙教育，展現企業對在地社會的投入。

在公司治理方面，莊敬生活百貨導入ESG教育與AI智慧服務，落實性別平等制度；毛丼丼飯專門店強化安全管理與升遷透明度；上茶堂完善食品安全管理與利害關係人溝通；瑪雅資訊透過跨國協作與彈性工作提升治理效率；皙淨 GRACE SKIN以女性創業精神與永續品牌治理示範企業典範。

市長黃偉哲表示，商業服務業是旅客體驗第一線，市府將持續以「友善、多元、包容」作為城市品牌精神，從性別友善空間、親子休憩環境、無障礙設施，到永續商品資訊透明與在地供應鏈推廣，逐步建構具韌性的永續商業生態系，並引導更多商家加入永續行列。

經發局長張婷媛指出，ESG認證已邁入第三屆，新增22家門市反映企業對永續議題重視及消費者對友善服務、綠色商品與透明資訊的需求。市府將持續透過輔導與認證並行，協助企業落實減碳、節能、食材在地化及循環設計，讓永續成為商家競爭力而非成本負擔。