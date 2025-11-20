聽新聞
0:00 / 0:00
亞太棒球場交通接駁 交通局：規畫台南捷運黃線經過設站
明年3月中華職棒新賽季開打，統一獅主場將可在亞太成棒主球場開季，南市議員蔡宗豪今議會總質詢時指出，亞太棒球場是市府重大建設，但有無考慮到交通便利性，從市區開車前往至少要30分鐘；交通局回應規畫捷運黃線設站，目前先研議設立接駁專車。
蔡宗豪以桃園為例，有捷運前往棒球場很方便，但台南的亞太棒球村，「難道要讓全國各地的民眾從台南車站坐半小時計程車，騎半小時腳踏車，或搭乘近1小時公車嗎？」
交通局長王銘德回應，台南市規畫的第6條優先路網黃線捷運目前仍在可行性研究階段，沿線尚未完全確定，但規畫方向是串聯南科至府城中心，經過安南區、北區進入市中心，並在台灣歷史館對面和順轉乘站，結合捷運與公車，方便民眾前往棒球場。
王銘德並提到，這是未來很重要的區位，目前亞太棒球場周邊區域尚未完全開發，無論商業或住宅人口有限，但針對亞太棒球場未來辦活動將吸引大量人潮的交通疏運，市府已有大型活動交通規劃，未來辦活動時可作為範本，提供活動單位參考，確保活動期間交通順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言