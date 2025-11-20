亞太棒球場交通接駁 交通局：規畫台南捷運黃線經過設站

明年3月中華職棒新賽季開打，統一獅主場將可在亞太成棒主球場開季，南市議員蔡宗豪今議會總質詢時指出，亞太棒球場是市府重大建設，但有無考慮到交通便利性，從市區開車前往至少要30分鐘；交通局回應規畫捷運黃線設站，目前先研議設立接駁專車。

蔡宗豪以桃園為例，有捷運前往棒球場很方便，但台南的亞太棒球村，「難道要讓全國各地的民眾從台南車站坐半小時計程車，騎半小時腳踏車，或搭乘近1小時公車嗎？」

交通局長王銘德回應，台南市規畫的第6條優先路網黃線捷運目前仍在可行性研究階段，沿線尚未完全確定，但規畫方向是串聯南科至府城中心，經過安南區、北區進入市中心，並在台灣歷史館對面和順轉乘站，結合捷運與公車，方便民眾前往棒球場。

王銘德並提到，這是未來很重要的區位，目前亞太棒球場周邊區域尚未完全開發，無論商業或住宅人口有限，但針對亞太棒球場未來辦活動將吸引大量人潮的交通疏運，市府已有大型活動交通規劃，未來辦活動時可作為範本，提供活動單位參考，確保活動期間交通順暢。