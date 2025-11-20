快訊

虎尾分洪道和抽水站開工典禮 抽水站突然喊停原因曝光

虎尾分洪道和抽水站開工典禮 抽水站突然喊停原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為解決虎尾多年來淹水問題，虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
為解決虎尾多年來淹水問題，虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影

為解決雲林縣虎尾鎮長期來水患，水利署率國內先河採國際徵圖進行「虎尾潮」治理計畫，已完成一期工程，後續委由縣府執行的「青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」，今天開工，有部分民眾陳情抽水站逼近民宅，雲林縣長張麗善同意分洪道先施工，抽水站則暫緩施工，將再另覓用地興建。

虎尾市區長期受到安慶圳大排中游段通洪能力不足影響，加上北港溪外水位近年明顯抬升，超過過去十年前規畫的洪峰估算，使市區豪雨期淹水嚴重，因中游渠道周邊建物密集、道路與暗渠交錯，改善空間受限，使中游段難以拓寬，造成長期水患。

水利署推動「虎尾潮」治理計畫，最近完成第1期工程，後續由中央全額補助6億元經費和由縣府執行的「青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」今天由雲林縣長張麗善、第五河川副分署長李俊霖、虎尾鎮長林嘉弘及地方民代主持開工，成為「虎尾潮」改善市區淹水重要里程碑，預計2027年完工。

今天有部分民眾前往陳情，指抽水站預定地逼近民宅，有造成地層下陷危及民宅之虞。縣長張麗善接受陳情並表示，青埔分洪道總長約817公尺工程經費約2.3億元，將把安慶圳上游洪峰水量引導至專設通道，同時為強化分洪量能，將原先規畫的分洪量從原本每秒8立方公尺提升為22立方公尺，可在豪雨期間自動分流並排入北港溪，解決60%的淹水問題。

張麗善表示，至於抽水站考量民意需求， 將暫緩抽水站工程，並再進行重新評估、另覓合適的新址相關作業程序，以保水利、民意兼具；李俊霖表示，此計畫經費已核定，交由縣府執行，至於地點變更也請縣府盡快提出計畫再作協調。

為解決虎尾多年來淹水問題，水利署推動「虎尾潮」治理計畫，一期工程已完工，後續虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
為解決虎尾多年來淹水問題，水利署推動「虎尾潮」治理計畫，一期工程已完工，後續虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
連同徵地斥資約6億餘元的虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天動工典禮，有部分住戶前往陳情，縣長張麗善受理並同意抽水站工程暫緩施工。記者蔡維斌／攝影
連同徵地斥資約6億餘元的虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天動工典禮，有部分住戶前往陳情，縣長張麗善受理並同意抽水站工程暫緩施工。記者蔡維斌／攝影
為解決虎尾多年來淹水問題，虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
為解決虎尾多年來淹水問題，虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
為解決虎尾多年來淹水問題，虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影
為解決虎尾多年來淹水問題，虎尾青埔分洪道及抽水站工程今天舉行動工典禮。記者蔡維斌／攝影

