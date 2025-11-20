台南下月直航熊本 黃偉哲與別府、宇佐簽署觀光交流協定

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府與日本別府市、宇佐市簽署觀光交流協定書。圖／台南市政府提供
台南市政府今天與日本大分縣別府市、宇佐市簽署觀光交流協定，三市將透過資源互通與互訪活動，深化觀光與文化交流。

台南市長黃偉哲表示，台南不僅是台灣歷史古都，也兼具科技新城特色。台南與別府同以溫泉聞名，與宇佐則共享宗教文化底蘊，三市擁有多項相似性，適合推動觀光合作。

黃偉哲也指出，隨著12月底台南與熊本直航啟航，台日九州之間的交通將更便利，期盼透過協定促進三市民眾互訪與友誼延續。

別府市長長野恭紘表示，去年曾率150名市民訪台，對此次三方簽署協定感到欣喜。長野市長強調，台南與別府在文化與觀光資源上有多重共通點，希望台南市民能更認識別府魅力。

宇佐市後藤竜也市長則提到，宇佐市與台南淵源深遠，中島力男技師曾參與烏山頭水庫建設。他介紹宇佐市擁有1300年歷史的宇佐神宮及豐富自然與文化資源，並期盼透過三市合作共創觀光未來。

配合簽署儀式，別府市與宇佐市將於11月21日至24日參加「2025 TTF大台南國際旅展」，向台南市民推廣在地觀光特色。別府市擁有日本最大溫泉區「別府八湯」及地獄巡禮、地獄蒸與湯之花等特產；宇佐市則以大麥燒酒、炸雞與甲魚料理聞名，每年吸引大批參拜宇佐神宮的遊客。

台南市長黃偉哲（中）、別府市長野恭紘市長（右）、宇佐市後藤竜也市長（左）共同簽署觀光交流協定書。圖／台南市政府提供
日本 黃偉哲 溫泉
