台南下月直航熊本 黃偉哲與別府、宇佐簽署觀光交流協定
台南市政府今天與日本大分縣別府市、宇佐市簽署觀光交流協定，三市將透過資源互通與互訪活動，深化觀光與文化交流。
台南市長黃偉哲表示，台南不僅是台灣歷史古都，也兼具科技新城特色。台南與別府同以溫泉聞名，與宇佐則共享宗教文化底蘊，三市擁有多項相似性，適合推動觀光合作。
黃偉哲也指出，隨著12月底台南與熊本直航啟航，台日九州之間的交通將更便利，期盼透過協定促進三市民眾互訪與友誼延續。
別府市長長野恭紘表示，去年曾率150名市民訪台，對此次三方簽署協定感到欣喜。長野市長強調，台南與別府在文化與觀光資源上有多重共通點，希望台南市民能更認識別府魅力。
宇佐市後藤竜也市長則提到，宇佐市與台南淵源深遠，中島力男技師曾參與烏山頭水庫建設。他介紹宇佐市擁有1300年歷史的宇佐神宮及豐富自然與文化資源，並期盼透過三市合作共創觀光未來。
配合簽署儀式，別府市與宇佐市將於11月21日至24日參加「2025 TTF大台南國際旅展」，向台南市民推廣在地觀光特色。別府市擁有日本最大溫泉區「別府八湯」及地獄巡禮、地獄蒸與湯之花等特產；宇佐市則以大麥燒酒、炸雞與甲魚料理聞名，每年吸引大批參拜宇佐神宮的遊客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言