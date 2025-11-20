快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

強化兒童早療育復健服務 朴子醫院打造治療新空間

中央社／ 嘉義縣20日電

衛生福利部朴子醫院復健科近日成立「兒童治療室」，以明亮繽紛的設計與童趣彩繪，打造安全且友善的治療空間，強化在地兒童早期療育與復健服務。

朴子醫院今天發布新聞稿表示，由於兒童早療的需求愈來愈多，因此成立「兒童治療室」服務嘉義縣海區的兒童。服務對象為有發展遲緩、注意力不集中、活動力過大、感覺統合困難、社交障礙等需求的兒童，期盼透過遊戲化的治療方式，幫助孩子在愉快氛圍中學習、進步與成長。

朴子醫院院長曹承榮表示，兒童治療室目前提供一對一的職能治療服務，每次療程約30分鐘，由專業職能治療師依據孩子的個別狀況與發展階段設計課程，內容涵蓋動作協調訓練、手眼協調、注意力與感覺統合練習提升等項目。

此外，服務採醫師轉介制，經復健科醫師評估後轉介職能治療，透過持續性訓練與追蹤，協助孩子在動作表現、學習能力及日常生活功能上穩定進步。同時，院內亦設有語言治療服務，提供有語言及構音發展需求的兒童進行專業評估與訓練。

復健 朴子 醫師
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

打一針「腸癌死亡率砍半」？研究曝瘦瘦針三途徑抗癌效果 肥胖族群受益最大

劉書宏被好友「揍到肋骨裂」！為面子不敢聲張　雙方協商賠錢和解

兒家署將成兒童健康政策總窗口 專家盼改善3困境

兒家署強化兒少保障 衛福部拚草案年底送行政院

相關新聞

官田凌波渡頭休閒農業區成果發表 「菱魂良品」領航農村轉型再升級

臺南市官田區以「菱角之鄉」聞名，市府近年積極輔導其農村轉型，朝向兼具產業發展與觀光休閒的方向邁進。19日上午於胡蘆埤自然公園舉辦「114年度凌波渡頭休閒農業區成果發表暨『菱魂良品』啟用儀式」，展現休區

台南下月直航熊本 黃偉哲與別府、宇佐簽署觀光交流協定

台南市政府今天與日本大分縣別府市、宇佐市簽署觀光交流協定，三市將透過資源互通與互訪活動，深化觀光與文化交流。

南鐵地下化集中力道趕工 交通部長：第一階段2026年底通車

台南鐵路地下化因施工期間挖掘到文化遺構，延宕逾2年，近期才完成文資調查與移置作業。交通部長陳世凱今天第三度視察工程進度，...

氣溫急降 南市公費流感疫苗施打近49萬人次...估12月初用罄

近期氣溫變化明顯，呼吸道疾病傳播風險逐漸上升， 公費流感疫苗接種狀況踴躍，截至17日，全國公費流感疫苗接種數約583.3...

賴總統開始兩地情誼 南市議會與日本水上町議會簽署友好交流協定

台南市議會與日本群馬縣水上町議會今天簽署友好交流協定，象徵兩地在多年友好互動上邁入更深度的夥伴關係。簽署儀式由台南市議會...

影／結合企業獻愛 這家冰淇淋店連續10年為弱勢童募耶誕禮物

耶誕節將近，台中市寶格冰淇淋為了讓了讓家扶中心的小朋友也能收到禮物，連續10年結合企業界為小朋友募集禮物，目前已收到兩百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。