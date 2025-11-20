南鐵地下化集中力道趕工 交通部長：第一階段2026年底通車

台南鐵路地下化因施工期間挖掘到文化遺構，延宕逾2年，近期才完成文資調查與移置作業。交通部長陳世凱今天第三度視察工程進度，保證「第一階段」地下化將如期於2026年底通車，原鐵軌上方約8公里的綠園道，以及台南車站前圓環改建，也將由交通部與台南市政府密切配合進行。

陳世凱表示，立委林俊憲在交通委員會一直盯著台南鐵路地下化的工程，這已經是他上任第三次考察，可見這個工程對台南人非常重要。台南鐵路從打狗線延伸到現在，已有百年歷史，希望明年底一定要完成。「希望工程能夠盡快下地」，讓台南鐵路地下化正式營運，讓台南鄉親看到百年鐵路進入地下的過程。

南鐵地下化全長約8.23公里，北起大橋車站南端、南至大林路平交道南側，主要目的是消除平交道瓶頸，改善都市分隔問題，根據交通部鐵道局指出，目前剩台南站至林森站間部分路段尚未鋪軌，第一階段工程將以台南車站率先啟用新的地下月台與軌道，目前車站結構、月台及鐵軌均已完工，展現現代化車站新面貌。

鐵道局簡報說明台南鐵路地下化施工進度，以及C212標台南車站站體工程、C213標隧道工程等施工現況，由於「台南市區鐵路地下化計畫」工程自2017年起陸續開工，相關土建主體工程及系統機電工程均已發包並持續施工中，截至今年10月底整體進度約79%。

其中C212標台南車站結構工程施作完成，目前主體結構已全數施作完成，車站內軌道鋪設及導電軌安裝也施作完成，依工程進度全面開展站體裝修、機電設備安裝等作業。

陳世凱說，過程要感謝許多人的努力，過去推行計畫時，在地台南市長承受很大壓力，如果沒有撐下去，這個工程不可能走到今天。他感謝台南市長、議員及各界共同關心，讓工程順利推進。鐵道局壓力非常大，各地捷運建設及預算逐年增加，希望集中力道加快台南鐵路地下化案子，目標是2026年12月前完成第一階段通車。