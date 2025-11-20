賴總統開始兩地情誼 南市議會與日本水上町議會簽署友好交流協定

台南市議會與日本群馬縣水上町議會今天簽署友好交流協定，象徵兩地在多年友好互動上邁入更深度的夥伴關係。簽署儀式由台南市議會議長邱莉莉與水上町議會議長小林洋代表議會簽署，台南市長黃偉哲與水上町町長阿部賢一見證，場面隆重而溫馨。

邱莉莉表示，台南市議會與水上町議會正式簽署協定，不僅象徵兩地議會合作邁入全新里程，更代表兩座城市長久情誼的延續與深化。水上町以壯麗自然風光與溫泉文化聞名，台南則以歷史古城與多元美食享譽國內外，雙方皆相當重視在地文化底蘊與居民福祉，這份共同價值成為跨越國界、持續交流的堅實基礎。

市長黃偉哲表示，很高興看到賴清德總統擔任台南市長時開始的兩地情誼，從市府到議會，展開更全面的交流。期待未來台南市在農產、文化、教育、觀光等各面向，全面深化與水上町的合作交流，共同開創兩地友好關係的新篇章。

邱莉莉指出，這些年來雙方透過互訪往來，不論是政府層級的合作，或市民層級的互動，都讓彼此更加深厚了解，並真切感受到水上町朋友的溫暖與誠意。她也期盼未來兩地將在經濟、教育、運動、文化與藝術等多元領域推動更長期的交流合作，持續進行資訊共享與實務經驗互動，讓台南與水上町的情誼更加歷久彌新。

水上町議會小林洋議長表示，兩地多年的友誼源自一次次真誠的交流，所有累積的思念與情感，終於在今日結成穩固的合作基礎。感謝台南市議會所有議員對友好協定的支持，期盼藉由此次協定，讓兩地關係更加緊密，交流更具深度與持續性。