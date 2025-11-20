聽新聞
0:00 / 0:00
氣溫急降 南市公費流感疫苗施打近49萬人次...估12月初用罄
近期氣溫變化明顯，呼吸道疾病傳播風險逐漸上升， 公費流感疫苗接種狀況踴躍，截至17日，全國公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，台南市流感疫苗接種數48萬9219人次，衛生局表示，根據目前接種速度推估，南市公費流感疫苗預計將於12月初全數用罄，請符合資格尚未接種的市民盡早安排接種。
近期氣溫起伏，呼吸道疾病風險升高。根據疾管署資料，全國第46周類流感門急診為8萬9551人次，較前一周減少9.37%；台南同期為7421人次，減少6.63%。衛生局指出，數據顯示疫苗具有保護效益。
但重症與死亡仍不容輕忽。全國第46周流感併發重症2209例、死亡523人，新冠重症1710例、死亡396人；台南則為流感重症249例、死亡66例，新冠重症131例、死亡35例。
衛生局長李翠鳳提醒，高風險族群務必加快腳步，包括65歲以上長者、慢性病患、嬰幼兒與學齡前兒童、孕婦及醫事人員等。疫苗餘量有限，呼籲儘早至合約院所或衛生所完成接種，建立免疫屏障。
衛生局也提醒，近期氣溫變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療。市民可至台南市政府衛生局官網查詢或至 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 查詢接種院所及相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言