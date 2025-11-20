快訊

氣溫急降 南市公費流感疫苗施打近49萬人次...估12月初用罄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公費流感疫苗接種人數快49萬人次。圖／台南市衛生局提供
台南市公費流感疫苗接種人數快49萬人次。圖／台南市衛生局提供

近期氣溫變化明顯，呼吸道疾病傳播風險逐漸上升， 公費流感疫苗接種狀況踴躍，截至17日，全國公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，台南市流感疫苗接種數48萬9219人次，衛生局表示，根據目前接種速度推估，南市公費流感疫苗預計將於12月初全數用罄，請符合資格尚未接種的市民盡早安排接種。

近期氣溫起伏，呼吸道疾病風險升高。根據疾管署資料，全國第46周類流感門急診為8萬9551人次，較前一周減少9.37%；台南同期為7421人次，減少6.63%。衛生局指出，數據顯示疫苗具有保護效益。

重症與死亡仍不容輕忽。全國第46周流感併發重症2209例、死亡523人，新冠重症1710例、死亡396人；台南則為流感重症249例、死亡66例，新冠重症131例、死亡35例。

衛生局長李翠鳳提醒，高風險族群務必加快腳步，包括65歲以上長者、慢性病患、嬰幼兒與學齡前兒童、孕婦及醫事人員等。疫苗餘量有限，呼籲儘早至合約院所或衛生所完成接種，建立免疫屏障。

衛生局也提醒，近期氣溫變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療。市民可至台南市政府衛生局官網查詢或至 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 查詢接種院所及相關資訊。

台南市公費流感疫苗接種人數快49萬人次。圖／台南市衛生局提供
台南市公費流感疫苗接種人數快49萬人次。圖／台南市衛生局提供

流感疫苗 衛生局 重症
