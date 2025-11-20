影／結合企業獻愛 這家冰淇淋店連續10年為弱勢童募耶誕禮物

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市寶格冰淇淋代表陳苡榛說，他們會根據小朋友們寫下的心願，募集包括保溫瓶、文具等用品等禮物。記者黃寅／攝影
耶誕節將近，台中市寶格冰淇淋為了讓了讓家扶中心的小朋友也能收到禮物，連續10年結合企業界為小朋友募集禮物，目前已收到兩百多份，離目標6百份還有一段距離，今呼籲大家共襄盛舉。

寶格冰淇淋代表陳苡榛說，該公司負責人20年來認養家扶中心小朋友，10年開創寶格冰淇淋時，看到家扶中心的小朋友耶誕沒有禮物，因此發起禮物募集活動，也受到各界的響應，每年到了11月就會連絡並寄來禮物。

他們非常感謝響應的企業，包括有智康生技有限公司、台中商旅、富華創新、京京樂購、臺麒投資股份有限公司及多家匿名企業。活動到15日已募集超過200份禮物，但在12月21日前都還歡迎各界響應。民眾可將禮物送至門市，外縣市則可透過郵寄方式參與，並由專人包裝成禮物。

陳苡榛說，他們會根據小朋友們寫下的心願，募集包括保溫瓶、文具等用品等，並會在精美包裝後送給南台中家扶中心的小朋友，這些心願卡也都掛在店裡的耶誕樹上。

她說，活動期間凡至店內認捐禮物及消費新品「深層淬咖啡一組」，店家將提撥每組10元注入公益禮物基金，讓民眾在享受美味的同時，也能輕鬆參與公益，將小小善意化為大大的力量。

