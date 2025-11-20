台南推出台灣好行「東山咖啡線」 一日免費搭乘體驗券
為推廣台南山區的咖啡文化、生態體驗與溫泉觀光，台南市觀光旅遊局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券。本周六起旅客只要入住關子嶺地區旅宿，或於關子嶺特約店家消費，即可免費索取體驗券，使用期限至2026年1月31日。
憑券可免費搭乘東山咖啡線，輕鬆走訪沿線咖啡園、農莊、美食與景點。多家店家同步推出餐飲折扣、贈品及泡湯優惠，鼓勵旅客規畫2天1夜行程，從關子嶺泡湯到東山享受咖啡香氣。
觀旅局指出，關子嶺以泥漿溫泉聞名，全台僅見的泉質深受遊客青睞；東山則因地勢與氣候適宜，孕育出香氣濃郁的東山咖啡，形成台南山區代表性特色。透過東山咖啡線的串接，旅客可在關子嶺泡湯後，以大眾運輸前往東山咖啡園與生態農莊，體驗山城景致與咖啡風土，同時享受沿線店家的限定優惠。
觀光旅遊局局長林國華表示，此次串聯多家特約店家推出食宿與遊購折扣，包括「懷香食堂」消費滿1000元贈青菜盤；「龍湖山莊生態農莊」消費滿500元贈龍眼花茶隨身包；「芝喜香咖啡」不分金額享85折；「柑園咖啡」咖啡折抵50元；「大鋤花間咖啡生態農場」憑票贈手工餅乾；「十方源咖啡館」咖啡折抵50元。
住宿部分也有優惠，包括「景大度假莊園」住宿與溫泉95折、「關子嶺富野溫泉會館」及「富御館泥漿溫泉旅館」提供泡湯9折。透過多元優惠，盼提升東山與關子嶺觀光動能。
觀光旅遊局建議旅客安排2天1夜行程，第一天漫遊關子嶺，入住旅宿並泡湯放鬆，順便領取免費體驗券；第二天搭乘東山咖啡線走訪咖啡園、農莊與特色店家，享受咖啡體驗、餐飲與生態活動。以大眾運輸方式即可輕鬆完成深度旅遊，也更符合永續旅遊趨勢。相關資訊可至「台灣好行」官網或「台南旅遊網」查詢與下載最新摺頁。
