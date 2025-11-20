快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

台南推出台灣好行「東山咖啡線」 一日免費搭乘體驗券

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費體驗券，到關仔嶺住宿、特約店消費就可索取。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費體驗券，到關仔嶺住宿、特約店消費就可索取。圖／台南市觀旅局提供

為推廣台南山區的咖啡文化、生態體驗與溫泉觀光，台南市觀光旅遊局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券。本周六起旅客只要入住關子嶺地區旅宿，或於關子嶺特約店家消費，即可免費索取體驗券，使用期限至2026年1月31日。

憑券可免費搭乘東山咖啡線，輕鬆走訪沿線咖啡園、農莊、美食與景點。多家店家同步推出餐飲折扣、贈品及泡湯優惠，鼓勵旅客規畫2天1夜行程，從關子嶺泡湯到東山享受咖啡香氣。

觀旅局指出，關子嶺以泥漿溫泉聞名，全台僅見的泉質深受遊客青睞；東山則因地勢與氣候適宜，孕育出香氣濃郁的東山咖啡，形成台南山區代表性特色。透過東山咖啡線的串接，旅客可在關子嶺泡湯後，以大眾運輸前往東山咖啡園與生態農莊，體驗山城景致與咖啡風土，同時享受沿線店家的限定優惠。

觀光旅遊局局長林國華表示，此次串聯多家特約店家推出食宿與遊購折扣，包括「懷香食堂」消費滿1000元贈青菜盤；「龍湖山莊生態農莊」消費滿500元贈龍眼花茶隨身包；「芝喜香咖啡」不分金額享85折；「柑園咖啡」咖啡折抵50元；「大鋤花間咖啡生態農場」憑票贈手工餅乾；「十方源咖啡館」咖啡折抵50元。

住宿部分也有優惠，包括「景大度假莊園」住宿與溫泉95折、「關子嶺富野溫泉會館」及「富御館泥漿溫泉旅館」提供泡湯9折。透過多元優惠，盼提升東山與關子嶺觀光動能。

觀光旅遊局建議旅客安排2天1夜行程，第一天漫遊關子嶺，入住旅宿並泡湯放鬆，順便領取免費體驗券；第二天搭乘東山咖啡線走訪咖啡園、農莊與特色店家，享受咖啡體驗、餐飲與生態活動。以大眾運輸方式即可輕鬆完成深度旅遊，也更符合永續旅遊趨勢。相關資訊可至「台灣好行」官網或「台南旅遊網」查詢與下載最新摺頁。

台南市觀旅局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費體驗券，到關仔嶺住宿、特約店消費就可索取。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費體驗券，到關仔嶺住宿、特約店消費就可索取。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費體驗券，到關仔嶺住宿、特約店消費就可索取。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費體驗券，到關仔嶺住宿、特約店消費就可索取。圖／台南市觀旅局提供

咖啡館 關子嶺
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

亞緹國際企業攜手Penagos 進軍台灣咖啡後製自動化

小紅書掀熱潮 萬人湧香港大東山賞芒 吸菸、航拍禁不絕

明明沒多吃卻變胖？專家點名「4種食物」會讓皮質醇失控 咖啡也中招

咖啡香蕉請注意？川普總統盯上「這些東西」 未來恐發布重大公告

相關新聞

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…老饕紛議論

台南著名「阿堂鹹粥」近日傳出店面招牌、內用菜單都沒了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據指出，這與張春堂父子欠銀行百萬不還，2...

影／大不敬？用貓罐頭拜虎爺卻「發爐」 雲林鳳山寺傳奇聞

雲林縣土庫鎮鳳山寺主祀廣澤尊王，主殿神龕下供奉虎爺，日前有信徒認為「虎貓同科」，就奉上3罐「貓罐頭」來祭拜，沒想到竟造成...

影／結合企業獻愛 這家冰淇淋店連續10年為弱勢童募耶誕禮物

耶誕節將近，台中市寶格冰淇淋為了讓了讓家扶中心的小朋友也能收到禮物，連續10年結合企業界為小朋友募集禮物，目前已收到兩百...

台南推出台灣好行「東山咖啡線」 一日免費搭乘體驗券

為推廣台南山區的咖啡文化、生態體驗與溫泉觀光，台南市觀光旅遊局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券。本周六起旅客...

台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑 今1個20呎封櫃出口

台南市特產虱目魚排首次出口澳洲、參加國際食品展，上午市長黃偉哲到學甲廠區參加封櫃儀式，他宣布優質漁產品出口澳洲，這次共裝...

邊境萵苣農藥超標遭退運 嘉義智慧植物塔「零農藥」成亮點

邊境萵苣驗出超標農業，在進口蔬菜亮紅燈之際，嘉義縣六腳鄉由西區扶輪社主導與多個扶輪社出資，打造符合食安最高標準的智慧農業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。