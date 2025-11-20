台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑 今1個20呎封櫃出口

台南市特產虱目魚排首次出口澳洲、參加國際食品展，上午市長黃偉哲到學甲廠區參加封櫃儀式，他宣布優質漁產品出口澳洲，這次共裝運1個20呎冷凍貨櫃，「展現市府推動漁產品外銷的豐碩成果」。

市府表示，團隊攜手在地優良廠商共同拓展海外市場，成功將最能代表台南漁產特色的虱目魚排銷售至澳洲，充分展現台南漁產的競爭力與市場潛力。

黃偉哲表示，今年澳洲食品展台南館共設6大展位，其中鮮饌國際展出多樣具台南飲食文化代表性的冷凍漁產與即食料理，包括虱目魚排、虱目魚肚及虱目魚丸等產品，充分展現台南在漁業加工技術與飲食文化上的深厚底蘊。

他說，虱目魚是台南極具象徵在地魚種，肉質鮮美、營養豐富，對澳洲市場而言仍屬新興食材、展覽期間吸引眾多買主、僑胞及當地消費者駐足詢問與試吃，反應熱烈。隨著展覽落幕，後續訂單不斷湧入，成功促成台南漁產正式出口澳洲，展現台南漁產業者的國際競爭力，也為優質漁產開拓海外市場奠下重要的里程碑。

農業局副局長吳威達表示，為協助漁產品外銷升級，市府近年積極推動漁產加工廠認證輔導、冷鏈物流改善及海外行銷布局。第二度參加澳洲食品展成果豐碩，不僅讓當地消費者認識台南虱目魚文化，也成功建立台南優質漁產品牌形象。農業局將持續輔導業者強化產品差異化與市場競爭力，結合中央資源拓展更多國際市場，協助台南漁業逐步實現「立足國內、放眼國際」的目標。