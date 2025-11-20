快訊

男子每周砸1.2萬買垃圾食物 靠運動與一招「甜食替代法」暴瘦92公斤

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑 今1個20呎封櫃出口

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供

台南市特產虱目魚排首次出口澳洲、參加國際食品展，上午市長黃偉哲到學甲廠區參加封櫃儀式，他宣布優質漁產品出口澳洲，這次共裝運1個20呎冷凍貨櫃，「展現市府推動漁產品外銷的豐碩成果」。

市府表示，團隊攜手在地優良廠商共同拓展海外市場，成功將最能代表台南漁產特色的虱目魚排銷售至澳洲，充分展現台南漁產的競爭力與市場潛力。

黃偉哲表示，今年澳洲食品展台南館共設6大展位，其中鮮饌國際展出多樣具台南飲食文化代表性的冷凍漁產與即食料理，包括虱目魚排、虱目魚肚及虱目魚丸等產品，充分展現台南在漁業加工技術與飲食文化上的深厚底蘊。

他說，虱目魚是台南極具象徵在地魚種，肉質鮮美、營養豐富，對澳洲市場而言仍屬新興食材、展覽期間吸引眾多買主、僑胞及當地消費者駐足詢問與試吃，反應熱烈。隨著展覽落幕，後續訂單不斷湧入，成功促成台南漁產正式出口澳洲，展現台南漁產業者的國際競爭力，也為優質漁產開拓海外市場奠下重要的里程碑。

農業局副局長吳威達表示，為協助漁產品外銷升級，市府近年積極推動漁產加工廠認證輔導、冷鏈物流改善及海外行銷布局。第二度參加澳洲食品展成果豐碩，不僅讓當地消費者認識台南虱目魚文化，也成功建立台南優質漁產品牌形象。農業局將持續輔導業者強化產品差異化與市場競爭力，結合中央資源拓展更多國際市場，協助台南漁業逐步實現「立足國內、放眼國際」的目標。

他說，團隊持續以「從產地到國際市場」策略，透過食品展將虱目魚、台灣鯛等具代表性漁產推向國際舞台。虱目魚排成功出關，象徵台南漁產品質、安全與品牌行銷已獲國際市場肯定，將鏈結更多國際展會與電商平台，讓世界品嘗台南好滋味。

台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供
台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑、贏得訂單，今成功封櫃出口澳洲。圖／農業局提供

台南 虱目魚 澳洲
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南東區好市多加油站被質疑「量身訂做」 黃偉哲：依法審查

質疑烏山頭水庫光電板清洗 南市議員調「清潔劑水」問官員敢喝嗎？

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

台南垃圾疑亂倒月世界？謝龍介批「只關心奶茶甜不甜」 黃偉哲回應

相關新聞

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…老饕紛議論

台南著名「阿堂鹹粥」近日傳出店面招牌、內用菜單都沒了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據指出，這與張春堂父子欠銀行百萬不還，2...

影／大不敬？用貓罐頭拜虎爺卻「發爐」 雲林鳳山寺傳奇聞

雲林縣土庫鎮鳳山寺主祀廣澤尊王，主殿神龕下供奉虎爺，日前有信徒認為「虎貓同科」，就奉上3罐「貓罐頭」來祭拜，沒想到竟造成...

台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑 今1個20呎封櫃出口

台南市特產虱目魚排首次出口澳洲、參加國際食品展，上午市長黃偉哲到學甲廠區參加封櫃儀式，他宣布優質漁產品出口澳洲，這次共裝...

邊境萵苣農藥超標遭退運 嘉義智慧植物塔「零農藥」成亮點

邊境萵苣驗出超標農業，在進口蔬菜亮紅燈之際，嘉義縣六腳鄉由西區扶輪社主導與多個扶輪社出資，打造符合食安最高標準的智慧農業...

嘉義市城博會摩登城市展打頭陣 由這位返鄉嘉中校友文青學霸策展

慶祝諸羅建城321周年的嘉義市城市博覽會，率先登場的「摩登城市展」今起在嘉義文學館亮相，以「摩登嘉義，就是我的日常風景」...

雲林縣立田徑場免費開放 禁明火、打棒球

雲林縣政府為上月舉辦的全國運動會斥資逾21億元打造全新縣立田徑場，全運會風光落幕後民眾關注何時能使用，縣長張麗善昨宣布今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。