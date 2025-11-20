快訊

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…老饕紛議論

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
「阿堂鹹粥」店面側面遮陽棚上仍可以看到「阿堂鹹粥」字樣。記者邵心杰／攝影
「阿堂鹹粥」店面側面遮陽棚上仍可以看到「阿堂鹹粥」字樣。記者邵心杰／攝影

台南著名「阿堂鹹粥」近日傳出店面招牌、內用菜單都沒了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據指出，這與張春堂父子欠銀行百萬不還，2年前遭債權人告上法院，請求塗銷該商標移轉登記有關。然而，店家員工對此異動表示，「不清楚」。

經實地觀察，原店面正面「阿堂鹹粥」，「阿堂」兩字被消失了，然而，遮陽棚上仍可看到「阿堂鹹粥」，且商家依舊貼出招聘員工的訊息。面對「阿堂」招牌兩字不見了，員工說，這些得問老闆。

據了解，阿堂鹹粥舊的商標，現在已經屬於債權資產公司所有，阿堂的兒子8月間以新的字體，申請新的商標，目前還在辦理中。

據判決，債權人主張，張春堂兒子於1996年邀父親為連帶保證人，向銀行借款221萬元，卻未按期繳款，積欠本金110萬多元及利息、違約金，銀行2015年間該債權轉讓給資產管理公司，直至2012年前後轉了四手。

債務人2012、2013、2017年間對張春堂所有「阿堂鹹粥」商標權為強制執行公開拍賣均流標，去年10月間再向台南地院聲請強制執行其商標權，卻收受法院通知，該商標權已移轉至另名兒子身上，張春堂除了商標權財產外，並無其他可供執行的標的。

債務人主張，張春堂明知負有債務，竟將商標權無償移轉登記與兒子，有害於資產管理公司，依法聲請法院撤銷，並依法回復原狀。

張春堂表示，2000年間以其名字「阿堂」向經濟部智慧財產局申請註冊商標，惟至2012年間因營業時間較長，已非身體能負荷，將店全部生財器具連同商標權以20萬元作價讓與兒子，由兒子繼續經營迄今。

他指出，債務人曾於2012年、2013年間向地院聲請強制執行該商標權，經執行處核定以165萬元作為拍賣底價，惟因無人應買，經減價以100萬元作為保證金後，仍無人應買而流標。直至2017年再聲請強制執行並核定保證金65萬元，仍無人應買而流標。

他主張，「阿堂」2字是以他本人名字命名，有其身分專屬性，再加上製作的各式虱目魚小吃，也以特別配方烹調，口味異於其他虱目魚小吃做法；一般人取得該商標也難以發揮其商業利益，價值有限，他以20萬元作價讓與兒子相當，並未損害債權人利益。

台南地院指出，張春堂除了該商標權外，並無其他可供執行的財產，卻於2019年間將該商標權無償讓與給兒子，自有害及原告的債權。因此，法院判張春堂父子敗訴，並應塗銷該商標權移轉登記。

台南著名「阿堂鹹粥」近日傳出店面招牌、內用菜單都沒了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。記者邵心杰／攝影
台南著名「阿堂鹹粥」近日傳出店面招牌、內用菜單都沒了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。記者邵心杰／攝影

阿堂鹹粥 強制執行
