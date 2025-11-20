快訊

男子每周砸1.2萬買垃圾食物 靠運動與一招「甜食替代法」暴瘦92公斤

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大不敬？用貓罐頭拜虎爺卻「發爐」 雲林鳳山寺傳奇聞

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮鳳山寺主祀廣澤尊王，主殿神龕下供奉虎爺，日前有信徒認為「虎貓同科」，就奉上3罐「貓罐頭」來祭拜，沒想到竟造成大發爐，嚇壞廟方人員，經擲筊詢問後，被解讀為「虎爺不是貓，不吃貓罐頭」，可能因而惹了虎爺生氣大發雷霆才發爐，這起「虎爺不是貓」的趣事也傳為地方奇聞。

民俗專家則說，祭拜的核心概念，在於對神明要敬重，要分清寵物跟神明的界線，不能以人的角度來思考，會混淆神格。

位於土庫鎮鬧區中心的鳳山寺，日前在社群網路發出一項祭拜趣聞，藉以提醒民眾拜神要拜得正確，網文指出，「虎爺公」是兒童與寵物的守護神，但要特別提大家虎爺不是貓咪，最近常有信眾帶「貓罐頭」敬獻虎爺公，不過依祂指示不需要罐罐頭，貼文一出引人好奇和議論，不少網友留言詢問不能拜罐頭的原因。

廟方主委郭建太說，日前主殿下方的虎爺公，香爐突然發爐，廟方人員嚇到也摸不著頭緒，認為可能虎爺可能有事示下，因此趕緊擲筊請示，得知原來是虎爺看到有信徒將3個貓罐頭當供品祭拜，可能是虎爺公為此不開心，可能認為「祂是虎神，不是貓，不應拿貓罐頭祭拜」。廟方人員得知後趕緊將罐頭撤下。

為讓民眾了解拜神供品的忌諱，廟方將此事貼文敬告信眾，文書組長陳姿吟表示，一般祭拜虎爺公都是以雞蛋、鴨蛋、魚罐頭作為供品祭拜，其實拿寵物罐頭祭拜的信眾也有，但通常都可能因為家裡寵物有事，希望可以拿來給虎爺公加持一下，但直接要送給虎爺公，是不常見，所以這次發爐可能是虎爺公要提醒眾人「我不是貓」。

雲林有名的北港義民廟，也奉祀早年保衛家鄉的義犬，是國內有名的「毛小孩」寵物神，廟方每年廟慶期間，都會在義犬殿=力供奉大批貓狗飼料罐頭，讓家中有飼養毛小孩的民眾，擲筊讓民眾信回家給狗狗「呷平安」，多年來也不見「義犬公」發爐，「森氣氣」反倒成為義民廟一項宗教特色。

民俗老師張捷翔表示，拿貓罐頭拜虎爺，核心問題不在非傳統，而在於混淆神格，應對神明敬重及尊重，分清寵物跟神明的界線，另外，祭拜過物品或者過期或壞掉的東西，不符合神格的物品，切勿拿來祭拜。一般祭拜虎爺建議可以用三牲作為供品，比較符合其神格需求，也更能表達對神明的敬意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心，廟方提醒民眾要謹慎。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心，廟方提醒民眾要謹慎。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心，以發爐表達生氣之意。記者蔡維斌／翻攝
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心，以發爐表達生氣之意。記者蔡維斌／翻攝
依民俗拜虎爺要用生雞蛋，如果用貓罐頭飼料敬獻，虎爺可能無法接受，反而若得不開心，提醒民眾要謹慎。記者蔡維斌／攝影
依民俗拜虎爺要用生雞蛋，如果用貓罐頭飼料敬獻，虎爺可能無法接受，反而若得不開心，提醒民眾要謹慎。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心。記者蔡維斌／翻攝
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心。記者蔡維斌／翻攝
北港鎮義民廟祀奉義犬，每年義犬將軍殿都會供奉大批毛小孩罐頭飼料，讓民眾帶回家讓狗狗呷平安，成為該廟一大特色。記者蔡維斌／攝影
北港鎮義民廟祀奉義犬，每年義犬將軍殿都會供奉大批毛小孩罐頭飼料，讓民眾帶回家讓狗狗呷平安，成為該廟一大特色。記者蔡維斌／攝影
北港鎮義民廟祀奉義犬，每年義犬將軍殿都會供奉大批毛小孩罐頭飼料，讓民眾帶回家讓狗狗呷平安，成為該廟一大特色。記者蔡維斌／攝影
北港鎮義民廟祀奉義犬，每年義犬將軍殿都會供奉大批毛小孩罐頭飼料，讓民眾帶回家讓狗狗呷平安，成為該廟一大特色。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心。記者蔡維斌／翻攝
土庫鎮鳳山寺有信徒用貓罐頭飼料來拜虎尾，結果惹得虎爺不開心。記者蔡維斌／翻攝

寵物 神明 供品
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

EASL／「傳奇」淡淡的哀傷 桑尼笑回：想回敬但失敗

LOL／越南傳奇打野「兵長」GAM Levi宣布退休！十年生涯畫下句點

綠選對會擬今拍板劉建國選雲林、陳品安戰苗栗 協調彰化4搶1

雲林首度舉辦減重比賽 他靠這幾招2個月狠甩13公斤變身小鮮肉

相關新聞

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…老饕紛議論

台南著名「阿堂鹹粥」近日傳出店面招牌、內用菜單都沒了「阿堂」兩字，成了無名鹹粥。據指出，這與張春堂父子欠銀行百萬不還，2...

影／大不敬？用貓罐頭拜虎爺卻「發爐」 雲林鳳山寺傳奇聞

雲林縣土庫鎮鳳山寺主祀廣澤尊王，主殿神龕下供奉虎爺，日前有信徒認為「虎貓同科」，就奉上3罐「貓罐頭」來祭拜，沒想到竟造成...

台南虱目魚排澳洲食品展打響口碑 今1個20呎封櫃出口

台南市特產虱目魚排首次出口澳洲、參加國際食品展，上午市長黃偉哲到學甲廠區參加封櫃儀式，他宣布優質漁產品出口澳洲，這次共裝...

邊境萵苣農藥超標遭退運 嘉義智慧植物塔「零農藥」成亮點

邊境萵苣驗出超標農業，在進口蔬菜亮紅燈之際，嘉義縣六腳鄉由西區扶輪社主導與多個扶輪社出資，打造符合食安最高標準的智慧農業...

嘉義市城博會摩登城市展打頭陣 由這位返鄉嘉中校友文青學霸策展

慶祝諸羅建城321周年的嘉義市城市博覽會，率先登場的「摩登城市展」今起在嘉義文學館亮相，以「摩登嘉義，就是我的日常風景」...

雲林縣立田徑場免費開放 禁明火、打棒球

雲林縣政府為上月舉辦的全國運動會斥資逾21億元打造全新縣立田徑場，全運會風光落幕後民眾關注何時能使用，縣長張麗善昨宣布今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。