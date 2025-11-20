影／大不敬？用貓罐頭拜虎爺卻「發爐」 雲林鳳山寺傳奇聞

雲林縣土庫鎮鳳山寺主祀廣澤尊王，主殿神龕下供奉虎爺，日前有信徒認為「虎貓同科」，就奉上3罐「貓罐頭」來祭拜，沒想到竟造成大發爐，嚇壞廟方人員，經擲筊詢問後，被解讀為「虎爺不是貓，不吃貓罐頭」，可能因而惹了虎爺生氣大發雷霆才發爐，這起「虎爺不是貓」的趣事也傳為地方奇聞。

民俗專家則說，祭拜的核心概念，在於對神明要敬重，要分清寵物跟神明的界線，不能以人的角度來思考，會混淆神格。

位於土庫鎮鬧區中心的鳳山寺，日前在社群網路發出一項祭拜趣聞，藉以提醒民眾拜神要拜得正確，網文指出，「虎爺公」是兒童與寵物的守護神，但要特別提大家虎爺不是貓咪，最近常有信眾帶「貓罐頭」敬獻虎爺公，不過依祂指示不需要罐罐頭，貼文一出引人好奇和議論，不少網友留言詢問不能拜罐頭的原因。

廟方主委郭建太說，日前主殿下方的虎爺公，香爐突然發爐，廟方人員嚇到也摸不著頭緒，認為可能虎爺可能有事示下，因此趕緊擲筊請示，得知原來是虎爺看到有信徒將3個貓罐頭當供品祭拜，可能是虎爺公為此不開心，可能認為「祂是虎神，不是貓，不應拿貓罐頭祭拜」。廟方人員得知後趕緊將罐頭撤下。

為讓民眾了解拜神供品的忌諱，廟方將此事貼文敬告信眾，文書組長陳姿吟表示，一般祭拜虎爺公都是以雞蛋、鴨蛋、魚罐頭作為供品祭拜，其實拿寵物罐頭祭拜的信眾也有，但通常都可能因為家裡寵物有事，希望可以拿來給虎爺公加持一下，但直接要送給虎爺公，是不常見，所以這次發爐可能是虎爺公要提醒眾人「我不是貓」。

雲林有名的北港義民廟，也奉祀早年保衛家鄉的義犬，是國內有名的「毛小孩」寵物神，廟方每年廟慶期間，都會在義犬殿=力供奉大批貓狗飼料罐頭，讓家中有飼養毛小孩的民眾，擲筊讓民眾信回家給狗狗「呷平安」，多年來也不見「義犬公」發爐，「森氣氣」反倒成為義民廟一項宗教特色。

民俗老師張捷翔表示，拿貓罐頭拜虎爺，核心問題不在非傳統，而在於混淆神格，應對神明敬重及尊重，分清寵物跟神明的界線，另外，祭拜過物品或者過期或壞掉的東西，不符合神格的物品，切勿拿來祭拜。一般祭拜虎爺建議可以用三牲作為供品，比較符合其神格需求，也更能表達對神明的敬意。