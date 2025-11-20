睽違31年石虎再現阿里山 創嘉南地區最高海拔紀錄

快訊

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉義縣鄒族獵人協會11月初以紅外線自動相機，在阿里山鄉里佳部落周邊國有林地內拍到石虎且發現位置海拔達1752公尺，創嘉南地區最高海拔發現紀錄，睽違31年後再現蹤阿里山。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，嘉義分署與鄒族獵人協會及國立屏東科技大學合作，推動阿里山鄉台灣黑熊分布熱點監測，意外拍到石虎蹤影。

林保署嘉義分署說，這是自107年嘉義縣中埔鄉及111年國道1號嘉義交流道紀錄後，石虎再次於嘉義現蹤，且是阿里山鄉自83年通報石虎紀錄後，睽違31年再次於阿里山現蹤。

另外，本次石虎發現紀錄位於中海拔山區國有林地，位處曾文溪流域上游，112年7月曾於台南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示曾文溪流域是野生動物的重要活動廊道；林保署與水利署已在此合作推動「曾文溪流域保育軸帶」透過流域調適規劃，讓河川藍帶與周邊綠帶串連成藍綠網絡，幫助野生動物拓展活動範圍。

林保署嘉義分署指出，全台除了苗栗、台中與南投有穩定的石虎族群外，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義及台南只有零星發現紀錄。雖然台灣的國有森林保護良好，但有超過6成的保育類野生動物棲息於國有林區之外，石虎即是棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物。

林保署嘉義分署表示，石虎由於棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布在台灣西部地區，但因受土地開發、農藥及滅鼠藥的使用、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響，列名瀕臨絕種保育類野生動物。

嘉義 石虎 保育類野生動物
