邊境萵苣農藥超標遭退運 嘉義智慧植物塔「零農藥」成亮點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
邊境萵苣驗出超標農業，在進口蔬菜亮紅燈之際，嘉義縣六腳鄉由西區扶輪社主導與多個扶輪社出資，打造符合食安最高標準的智慧農業基地，展現截然不同生產模式，基地在廢校「崩山分校」建置3座全自動化智慧植物塔，助嘉縣脊髓損傷者協會傷友在無障礙環境中參與種植。

衛福部食藥署日前公布最新邊境查驗結果，共10項輸入食品不合格。其中一批自馬來西亞進口、近10噸的結球萵苣，被驗出農藥「芬普尼（Fipronil）」殘留量遠超過標準，整批依法退運或銷毀，食安風險引發關注。

植物塔卻採用台灣智慧氣霧耕農業公司的專利技術，打造全程無農藥、無毒、可溯源，並透過自動化控制水分與養分的種植方式，達到節水、減碳與穩定生產目標。基地啟用短短1個月，甜蘿蔓長勢良好，第一批10.62公斤生菜已成功銷售，建立起可持續的營運模式。

對比進口萵苣因農藥超標遭全退運，智慧植物塔生產的生菜不僅符合食安最高標準，更承載社福意義。脊髓傷友從過去的受助者，變成能親手播種、照護、採收的參與者與貢獻者，在農作過程中重建自信。「這不只是種菜，而是種回希望。」

推動計畫的神經內科醫師、西區扶輪社前社長宋思權指出，植物塔讓科技×公益成為可能，從「食物安全」延伸到「生活尊嚴」，讓廢校重生，也讓傷友看到第二人生的出口。在食安挑戰頻仍時代，嘉義的智慧植物塔示範一條不同路徑：生產透明、零農藥、可追溯、可永續；更重要的是，讓農業不只是產業，也是治癒生命的力量。

