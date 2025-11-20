快訊

嘉義市城博會摩登城市展打頭陣 由這位返鄉嘉中校友文青學霸策展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
慶祝諸羅建城321周年的嘉義市城市博覽會，率先登場的「摩登城市展」今起在嘉義文學館亮相，以「摩登嘉義，就是我的日常風景」為主題，展期至明年2月28日。圖／嘉市府提供
慶祝諸羅建城321周年的嘉義市城市博覽會，率先登場的「摩登城市展」今起在嘉義文學館亮相，以「摩登嘉義，就是我的日常風景」為主題，展期至明年2月28日，展覽由「平凡製作」創辦人、嘉義高中校友黃銘彰策畫，他曾主導嘉市承辦的台灣設計展主題館，共同策展台灣文博會嘉義館，3年前返鄉後投入地方創生，被視為嘉市近年城市美學升級的重要推手。

黃銘彰就讀嘉中、台大法律系，一路是「學霸」代表，畢業進入雜誌產業近10年後，3年前返嘉創立工作室，與市府合作推動「+1+1+1 =嘉義式」企畫及生活風格誌，屢獲國內外設計大獎，讓創意設計成為城市改變關鍵語言。摩登城市展主展場設於嘉義文學館「東門町1923」，文化局圖書館1樓入口為衛星展區。策展以文學、音樂、繪畫三條軸線串聯，共展出逾30件現地創作，從日常街景、聲音到圖像，帶出嘉義獨有的「城市感性」。

市長黃敏惠表示，嘉義邁向城市發展新階段後，文學館成為以策展說故事的新文化基地。嘉義1933年曾以「全島第一摩登車站」聞名，如今「摩登」早已不是歷史名詞，而是深植生活的美感態度，展覽正呈現300年城市氣質的當代解讀。

展覽分「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」三大主題，由作家吳明倫、音樂創作人廖士賢、嘉義插畫家東駿等18位創作者共同參與。主視覺由賴佳韋設計，以嘉義雅稱「桃城」為靈感，融合昭和喫茶店風格，以桃子作為逗點意象，連結文學與設計。

展區亮點包括摩登咖啡店場景，展出吳明倫與嘉中青刊社學生的短篇改寫作品，觀眾能像翻閱餐點般閱讀文字書冊；另有黑膠唱片行與城市光景的創作呈現，讓外地與在地視角共同描繪當代嘉義的摩登日常。

