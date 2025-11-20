聽新聞
嘉縣新塭滯洪池 光電板脫落泡水

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
丹娜絲颱風7月6日登陸，重創南部光電板，嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池光電場至今仍有光電板脫落泡在水中。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風7月6日登陸，重創南部光電板，嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池光電場至今仍有光電板脫落泡在水中。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風重創滯洪池光電場，造成全台14.5萬片光電板毀損，風災後4個多月，嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池仍有部分光電板結構受損，泡在水中載浮載沉，地方憂光電板掉進滯洪池，縣府經發處督促業者改善。業者表示，風災後持續清除，提高巡檢並移除鬆脫的光電板。

民眾黨台南市黨代表江明宗說，新塭滯洪池在風災過後，仍有近1成光電板存在結構疑慮，部分光電板更從浮筒脫落，泡在水裡，他擔心強風把光電板吹落滯洪池，呼籲業者應拆除檢查後再裝回去。岸邊毀損的光電板雖已清運，但仍有零星光電板碎片，造成環境汙染。

新塭滯洪池光電場是經濟部核准設置，非嘉義縣府管轄，縣府經發處仍請業者盡速改善，加強巡檢並固定光電板，避免脫落掉進水中。

永鑫能源公司表示，風災破壞範圍廣，案場停止運轉至今，目前仍在全場檢修，部分浮具因風力或水流變化，出現零星解離及漂移，已提高定期巡檢頻率，確保環境品質，持續採取「隨報隨清」機制，發現漂浮物會在1個工作天內清除，且沒拿政府補助。

布袋鎮長蔡瑋傑說，新塭滯洪池主要用來滯洪，池水不會供應民生、魚塭用水，對地方影響不大，風災後損壞的光電板及浮筒等大型殘骸已清除，少數光電板未固定妥善，業者應自行處理。

