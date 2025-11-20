烏山頭水質疑慮…議員請喝「光電水」 黃偉哲：觀感問題非科學

烏山頭水庫水面型太陽光電引發水質汙染疑慮，台南市議員昨質詢指出，近年水質檢測多次驗出0.03至0.07 mg/L陰離子界面活性劑，並當場以清潔劑滴入水中，調出相同濃度要市府官員試喝。市長黃偉哲說，議員質疑的是「觀感問題，非科學問題」，已承諾不會同意二期光電設置。

議員林燕祝說，地方反對在水庫種電，居民反映「不敢喝光電水」，卻被指為謠言，質疑政府未正面回應民意。她拿出2020年起烏山頭水庫水質檢測數據，質問為何會有等同含有清潔劑的0.03到0.07 mg/l的陰離子界面活性劑？質疑水庫設置光電板已衝擊水質安全。

她當場拿出清潔劑，滴入礦泉水調成0.03 mg/l濃度，請黃偉哲和環保局官員喝，但沒人敢喝。她又拿出一瓶以清潔劑瓶子裝的水，「這瓶是來自烏山頭水庫經處理過的自來水」，但官員仍不敢喝，林燕祝說，這凸顯大家對「含界面活性劑的水」有疑慮，要求市府立即拆除光電板，還水於民。

外界對光電案不滿，黃偉哲說，餐盤洗不乾淨也會有界面活性劑，「有些是疑慮、有些是不美觀，但這是民意問題，不是科學問題」，重申已承諾不會同意烏山頭水庫光電二期設置。

環保局長許仁澤說，將烏山頭水庫水質檢測與清潔劑畫上等號，是把兩套不同標準混在一起，需要釐清，檢出的陰離子界面活性劑確實與清潔劑成分相同，但自然環境與家庭生活汙水中也可能出現，來源並不單一，要讓整座水庫達到議員展示的清潔劑濃度，須投入至少10公噸清潔劑，「這在科學上並不合理」。

許仁澤表示，依自來水公司與農田水利署回報，水庫光電板每年清洗一次，使用原水沖洗，不添加清潔劑，不會造成界面活性劑汙染。

市府指出，水公司提供的資料顯示，烏山頭淨水廠歷年檢測結果均符合飲用水水質標準，至於外界質疑水中驗出陰離子界面活性劑，環保局已會同水公司與農水署抽驗，光電板區及淨水場原水均未檢出相關物質，農水署已將2022年以來水質監測報告公開於網站開放查閱。