聽新聞
0:00 / 0:00
雲林縣立田徑場免費開放 禁明火、打棒球
雲林縣政府為上月舉辦的全國運動會斥資逾21億元打造全新縣立田徑場，全運會風光落幕後民眾關注何時能使用，縣長張麗善昨宣布今起免費開放，縣府提醒，不得從事棒球、溜冰、橄欖球等活動，也嚴禁明火。
縣府教育處長邱孝文說，田徑場主跑道、兩處籃球場上午6時至晚間9時開放，周邊景觀照明則到凌晨0時，短期內室內辦公空間及2樓看台區不對外開放，若個人或團體要借場地舉辦活動，須依規定提前申請。
張麗善昨主持場館交接暨開放使用儀式，交工局副局長廖珉鋒將管理權限交棒給教育處長邱孝文。縣立體育場長孫瑞鴻表示，田徑場禁止攜帶輪類器具、穿著高跟鞋進入，不得從事棒球、溜冰、橄欖球等活動，嚴禁明火行為，為維護場館，有保全人員24小時監控，呼籲民眾共同維護整潔與秩序。
縣議員李明哲說，縣立田徑場距離高鐵路程不到5分鐘，建議縣府積極招商，招募更多旅館設點，未來可辦理大型演唱會；張麗善說，今年跨年晚會已選定在田徑場舉辦，場館活用將兼顧交通、場地等，也會優先考量山、海、平原發展平衡。
雲林縣立田徑場占地9.7公頃，跑道設置彎道9道、直線10道，能容納不同賽事需求，配有1600吋大LED螢幕，照明設備比照國際最高標準，也配備智慧燈控系統，能依不同比賽或訓練狀況遠端調節，已通過世界田徑總會第一級國際標準認證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言