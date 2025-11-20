聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣立田徑場免費開放 禁明火、打棒球

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣立田徑場今起對外開放使用，縣長張麗善（左三）等人昨體驗在田徑場跑步。記者陳雅玲／攝影
雲林縣立田徑場今起對外開放使用，縣長張麗善（左三）等人昨體驗在田徑場跑步。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為上月舉辦的全國運動會斥資逾21億元打造全新縣立田徑場，全運會風光落幕後民眾關注何時能使用，縣長張麗善昨宣布今起免費開放，縣府提醒，不得從事棒球、溜冰、橄欖球等活動，也嚴禁明火。

縣府教育處長邱孝文說，田徑場主跑道、兩處籃球場上午6時至晚間9時開放，周邊景觀照明則到凌晨0時，短期內室內辦公空間及2樓看台區不對外開放，若個人或團體要借場地舉辦活動，須依規定提前申請。

張麗善昨主持場館交接暨開放使用儀式，交工局副局長廖珉鋒將管理權限交棒給教育處長邱孝文。縣立體育場長孫瑞鴻表示，田徑場禁止攜帶輪類器具、穿著高跟鞋進入，不得從事棒球、溜冰、橄欖球等活動，嚴禁明火行為，為維護場館，有保全人員24小時監控，呼籲民眾共同維護整潔與秩序。

縣議員李明哲說，縣立田徑場距離高鐵路程不到5分鐘，建議縣府積極招商，招募更多旅館設點，未來可辦理大型演唱會；張麗善說，今年跨年晚會已選定在田徑場舉辦，場館活用將兼顧交通、場地等，也會優先考量山、海、平原發展平衡。

雲林縣立田徑場占地9.7公頃，跑道設置彎道9道、直線10道，能容納不同賽事需求，配有1600吋大LED螢幕，照明設備比照國際最高標準，也配備智慧燈控系統，能依不同比賽或訓練狀況遠端調節，已通過世界田徑總會第一級國際標準認證。

田徑 全運會 雲林 張麗善 棒球 籃球 跨年晚會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

張麗善遭冒名網路推薦這款海苔脆片 雲林縣府澄清查辦假訊息

卓榮泰批財劃法「再次修惡」 張麗善轟有完沒完：人民才是真的苦

雲林農民凌晨3點排隊繳穀 張麗善喊話再忍耐等待一下

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

相關新聞

烏山頭水質疑慮…議員請喝「光電水」 黃偉哲：觀感問題非科學

烏山頭水庫水面型太陽光電引發水質汙染疑慮，台南市議員昨質詢指出，近年水質檢測多次驗出0.03至0.07 mg/L陰離子界...

雲林縣立田徑場免費開放 禁明火、打棒球

雲林縣政府為上月舉辦的全國運動會斥資逾21億元打造全新縣立田徑場，全運會風光落幕後民眾關注何時能使用，縣長張麗善昨宣布今...

嘉縣新塭滯洪池 光電板脫落泡水

丹娜絲颱風重創滯洪池光電場，造成全台14.5萬片光電板毀損，風災後4個多月，嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池仍有部分光電板結構受損...

價差大！水果店買3杯果汁750元、電話詢價變660元 台南消保官介入調查

民眾投訴向台南市中西區某水果店購買3杯果汁共750元，晚間致電詢問卻又改口為660元，價格落差大，引發消費疑慮。南市府消...

台南東區好市多加油站被質疑「量身訂做」 黃偉哲：依法審查

台南市政府今年8月19日正式公告「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，確...

質疑烏山頭水庫光電板清洗 南市議員調「清潔劑水」問官員敢喝嗎？

烏山頭水庫設置水面型太陽光電案爭議，台南市議員林燕祝上午在議會總質詢中質疑，水源保護區近年檢測多次驗出0.03至0.07...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。