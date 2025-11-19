價差大！水果店買3杯果汁750元、電話詢價變660元 台南消保官介入調查

民眾投訴向台南市中西區某水果店購買3杯果汁共750元，晚間致電詢問卻又改口為660元，價格落差大，引發消費疑慮。南市府消保官今天會同衛生局、經發局前往該店家查察，經查，業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用，已要求明確揭露，以確保消費者權益。

消保官表示，該店內牆上雖有一般品項的標示價格（如酪梨牛奶70元、加布丁90元，葡萄牛奶80元、哈密瓜牛奶80元等），但針對客製化品項（如不加水原汁、混合兩種以上水果、加布丁或其他配料等），業者未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用。消保官已要求明確揭露，以確保消費者權益。

法制處說明，雖然業者表示「在製作客製化果汁前均會告知價格並取得消費者同意」，但未事先標示清楚價格，仍會引發爭議。

法制處表示，依消費者保護法第4條規定，企業經營者應提供充分且正確的資訊，以維護交易公平。市府將持續追蹤涉案業者改善情形，並加強宣導食品與商品標價義務，保障消費者選擇權及消費資訊透明度，避免類似糾紛再度發生。