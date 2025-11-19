台南114年資深陣頭傳承者名單公布 12人入選

台南市文化資產管理處今天公布今年資深陣頭傳承者名單，這12人大多數從青少年時期就投入陣頭行列，堅持數十年教學及帶領年輕世代，讓陣頭文化在台南永續傳承。

台南市今年資深陣頭傳承者12人，分別是施榮泰（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、吳庚生（普陀寺清和社）、陳進丁（後營普護宮天子門生）、江瑞仁（管寮金獅陣）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、林坤炎（九龍殿等多陣宋江陣教練）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）、施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、王枝雄（協福堂武館暨多校陣頭教練）、黃水樹（溪南寮金獅陣）和黃登圍（溪南寮金獅陣）。

文資處表示，這些資深陣頭傳承者精通陣頭技藝，更投入培育後進與文化保存工作，其中90歲的吳庚生從15歲起參與普陀寺南樂清和社，長達75年；林坤炎民國60年代起傳授10餘陣宋江陣與金獅陣；王枝雄更將陣頭推廣至國中小學及大專院校，讓藝陣文化扎根教育現場。

文資處表示，台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點去年訂定，肯定長期投入陣頭籌組、演訓與教學，同年表揚15人，今年12人入選，他們分別來自不同地區、不同陣頭體系，卻以熱情專業守護台南藝陣文化，展現民間信仰與文化生命力的深厚底蘊，促進藝陣文化代代相傳。