快訊

畢業生參加獸醫國考 竟在考場用手機上網找答案...須向公庫支付6萬

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

台南114年資深陣頭傳承者名單公布 12人入選

中央社／ 台南19日電
台南市文化資產管理處19日公布今年資深陣頭傳承者12人，肯定他們展現民間信仰與文化生命力的深厚底蘊，促進藝陣文化代代相傳。圖前為入選的九龍殿等多陣宋江陣教練林坤炎。（台南市政府提供）中央社
台南市文化資產管理處19日公布今年資深陣頭傳承者12人，肯定他們展現民間信仰與文化生命力的深厚底蘊，促進藝陣文化代代相傳。圖前為入選的九龍殿等多陣宋江陣教練林坤炎。（台南市政府提供）中央社

台南市文化資產管理處今天公布今年資深陣頭傳承者名單，這12人大多數從青少年時期就投入陣頭行列，堅持數十年教學及帶領年輕世代，讓陣頭文化在台南永續傳承。

台南市今年資深陣頭傳承者12人，分別是施榮泰（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、吳庚生（普陀寺清和社）、陳進丁（後營普護宮天子門生）、江瑞仁（管寮金獅陣）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、林坤炎（九龍殿等多陣宋江陣教練）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）、施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、王枝雄（協福堂武館暨多校陣頭教練）、黃水樹（溪南寮金獅陣）和黃登圍（溪南寮金獅陣）。

文資處表示，這些資深陣頭傳承者精通陣頭技藝，更投入培育後進與文化保存工作，其中90歲的吳庚生從15歲起參與普陀寺南樂清和社，長達75年；林坤炎民國60年代起傳授10餘陣宋江陣與金獅陣；王枝雄更將陣頭推廣至國中小學及大專院校，讓藝陣文化扎根教育現場。

文資處表示，台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點去年訂定，肯定長期投入陣頭籌組、演訓與教學，同年表揚15人，今年12人入選，他們分別來自不同地區、不同陣頭體系，卻以熱情專業守護台南藝陣文化，展現民間信仰與文化生命力的深厚底蘊，促進藝陣文化代代相傳。

陣頭 宋江陣 台南
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不只空氣是甜的！南鐵地下化清代「甜蜜道路」遺構出土

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

影／高雄鳳山廟宇遶境突騷動 1男疑見情敵失控陣頭險拉不住

防白沙屯媽祖遶境變調 土城警出手約制各路陣頭

相關新聞

台南東區好市多加油站被質疑「量身訂做」 黃偉哲：依法審查

台南市政府今年8月19日正式公告「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，確...

質疑烏山頭水庫光電板清洗 南市議員調「清潔劑水」問官員敢喝嗎？

烏山頭水庫設置水面型太陽光電案爭議，台南市議員林燕祝上午在議會總質詢中質疑，水源保護區近年檢測多次驗出0.03至0.07...

議員批嘉市博愛路中興路口是最難跨越馬路 交通處長：盤點改善

嘉市博愛路、中興路口因路幅寬、人車交織，被長輩與身心弱勢族群形容為「最難跨越馬路」。議員王浩上午質詢揭露，路口行人號誌未...

嘉義新塭滯洪池光電板脫落泡水引憂慮 縣府促業者改善

丹娜絲颱風重創滯洪池光電場，造成全台14.5萬片光電板毀損，風災後時隔4個月，嘉義縣布袋新塭滯洪池仍有少數光電板結構受損...

搶人才大作戰 虎尾就業中心首推越、印語口譯協助精準媒合

面對越來越大量移工轉換雇主的業務需求，雲林虎尾、斗六就業中心今年9月起受理移工轉換雇主服務，不到2個月已受理轉出300多...

嘉市加碼普發6千議員緊盯何時發 黃敏惠：財源沒問題流程跑完就上路

嘉義市議會上午質詢，國民黨團書記張秀華議員直球對決市長黃敏惠，拋出2大問題，—市長是不是打從心底就想把普發從3千加碼到6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。