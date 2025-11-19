快訊

台南東區好市多加油站被質疑「量身訂做」 黃偉哲：依法審查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，議員周嘉韋質疑為好市多量身訂做以利設加油站。圖／取自議會直播
台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，議員周嘉韋質疑為好市多量身訂做以利設加油站。圖／取自議會直播

台南市政府今年8月19日正式公告「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，確定將在未來南台南車站特定區段落腳，但議員周嘉韋質詢東區商四促參案都市計畫變更是為好市多量身訂做，以利可以設加油站

財稅局說明，本案都市計畫變更依法合規，若因個人利益訴求阻礙區域開發與招商，市府深感遺憾。市長黃偉哲說會嚴格審視、絕不容許違。

財稅局說明，市府依促進民間參與公共建設法第14條於今年4月啟動東區商四促參案都市計畫變更，並在7月15日與8月11日依規定舉辦座談會及公開展覽說明會，邀請立委、民意代表及台糖公司參與，也公告通知里民與鄰近土地所有權人。計畫書同步公開供民眾查閱，期間未收到反對意見。本案隨後在台南市都市計畫委員會第140次大會審議後修正通過，並於10月31日發布實施。

財稅局指出，市府為提升土地利用效率、滿足市民商業需求，依法依促參法辦理招商。本案申請人於7月25日提出投資計畫，目前正進入議約程序。然而，市府接連收到同一民間團體以不同管道陳情，試圖維持其既有營業利益，甚至以倒果為因方式影響市場運作與本案開發。市府對此深表遺憾，並呼籲案件應回歸依法行政。

都發局補充，該案由財稅局依程序先辦理民眾參與座談會，再依促參法啟動都市計畫個案變更。8月11日完成都市計畫草案公開展覽與說明會後，於9月17日經都市計畫委員會第140次會議審議，並已參酌陳情人意見修正部分內容，於10月正式發布，程序完備。

黃偉哲指出，唯一感受到的壓力是來自加油站協會，曾拜訪市府經發局長陳情，擔憂好市多油價偏低會影響周邊加油站生意。

黃偉哲強調，會更加嚴格地自我審視，市府將由法制與財稅單位嚴格審查，無論是促參法精神或法規本身，都不能有任何違背或違法情形。

周嘉韋則強調，市府進行細部計畫變更時，應在案件訊息尚未釋放之前，不要讓大家都知道好市多要來了，才進行變更，民眾感受就是在為好市多量身訂做。

台南市東區商四複合式商業設施促參案由好市多成為最優申請人，沒有次優名單。規畫在南台南站副都心第一期區段徵收開發區，25、26號土地計畫的「國際物流商場」，佔地2.3公頃，預計興建3層樓大平面建築，1樓是零售物流中心，2、3樓及屋頂則是停車場，最快2028年開幕。

台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，未來南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影
台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，未來南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影
台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，未來南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影
台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，未來南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影

都市計畫 台南 好市多 加油站
