快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

嘉縣牛稠溪整治完成 通過天災考驗保障下游聚落安全

中央社／ 嘉義縣19日電

林保署嘉義分署執行竹崎鄉牛稠溪觀音瀑布區域排水改善工程，花費8年時間在今年3月全部完成，且通過7、8月極端氣候考驗，保障下游聚落安全，也為竹崎淨水場帶來穩定水量與水質

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，民國88年921大地震及98年莫拉克風災，為牛稠溪上游帶來巨大破壞，原本聞名全台的觀光瀑布變得難以親近，配合嘉義縣政府「觀音瀑布風華再現計畫」，自107年起投入新台幣1.7億元推動牛稠溪流域整治，今年初完成最後一項工程「第三期竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程」。

林保署嘉義分署說明，整治工程全面提升流域整體防災功能與水資源永續運用，今年7月的風災、暴雨，觀音瀑布聯外道路及下游文峯、金獅、龍山等聚落都安然度過，並為自來水公司竹崎淨水場帶來穩定水量與水質。

林保署嘉義分署強調，整治工程兼顧景觀美化與生態人文教育功能，將原本7公尺高防砂壩調整為階梯式護坦，透過多階段消能，保護下游結構物降低淘刷風險，並暢通溪流縱向廊道，營造有利水中生物溯游環境。

林保署嘉義分署表示，當地文峯村及金獅村村民也對政府歷年投入心力表示肯定與讚賞，不僅消除多年水患，提升居民及旅客安全，也讓整體遊憩品質更加豐富深化。

嘉義 觀音 水質
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉縣水上鄉鴿寮殺人 前男友二審仍判14年

台電四接防波堤工程流標…環團舉三接工程疑雲為例 籲經濟部踩煞車

新北市瑞芳逢甲路工程封路 號誌未調整造成壅塞

立委憂修財劃法恐削弱天災應變 卓榮泰：叫天天不應、叫地地不靈

相關新聞

質疑烏山頭水庫光電板清洗 南市議員調「清潔劑水」問官員敢喝嗎？

烏山頭水庫設置水面型太陽光電案爭議，台南市議員林燕祝上午在議會總質詢中質疑，水源保護區近年檢測多次驗出0.03至0.07...

議員批嘉市博愛路中興路口是最難跨越馬路 交通處長：盤點改善

嘉市博愛路、中興路口因路幅寬、人車交織，被長輩與身心弱勢族群形容為「最難跨越馬路」。議員王浩上午質詢揭露，路口行人號誌未...

嘉義新塭滯洪池光電板脫落泡水引憂慮 縣府促業者改善

丹娜絲颱風重創滯洪池光電場，造成全台14.5萬片光電板毀損，風災後時隔4個月，嘉義縣布袋新塭滯洪池仍有少數光電板結構受損...

搶人才大作戰 虎尾就業中心首推越、印語口譯協助精準媒合

面對越來越大量移工轉換雇主的業務需求，雲林虎尾、斗六就業中心今年9月起受理移工轉換雇主服務，不到2個月已受理轉出300多...

嘉市加碼普發6千議員緊盯何時發 黃敏惠：財源沒問題流程跑完就上路

嘉義市議會上午質詢，國民黨團書記張秀華議員直球對決市長黃敏惠，拋出2大問題，—市長是不是打從心底就想把普發從3千加碼到6...

王彩樺拍嘉市城市博覽會首部曲受傷 自曝神蹟治療成話題

嘉義市慶祝建城321週年，下月舉辦城市博覽會，三部曲音樂企劃，集結搖滾天團美秀集團、王彩樺與多位音樂人打造跨世代能量。首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。