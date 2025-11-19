快訊

質疑烏山頭水庫光電板清洗 南市議員調「清潔劑水」問官員敢喝嗎？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林燕祝在議會總質詢時烏頭水庫驗出有陰離子界面活性劑，當場拿出清潔劑加入礦泉內，質問市長黃偉哲和官員敢不敢喝。記者吳淑玲／攝影
烏山頭水庫設置水面型太陽光電案爭議，台南市議員林燕祝上午在議會總質詢中質疑，水源保護區近年檢測多次驗出0.03至0.07mg/L的陰離子界面活性劑，當場以清潔劑配比出濃度，要求市府官員試喝，市長黃偉哲回應說餐盤洗不乾淨也會有界面活性劑，議員質疑的是「觀感問題，不是科學問題」，並強調烏山頭水庫光電二期已承諾不會同意再設置。

林燕祝表示，地方反對在水庫種電，居民反映「不敢喝光電水」，卻被指為謠言，質疑政府未正面回應民意。她並以水質報告驗出陰離子界面活性劑，質疑水庫設置光電板已衝擊水質安全。

林燕祝拿出從2020年起烏山頭水庫水質基準值檢測數據，質問為何水源保護區會有等同清潔劑，0.03到0.07mg/l的陰離子界面活性劑？她當場拿出清潔劑加入礦泉水，複製0.03mg/l陰離子界面活性劑，請黃偉哲和環保局等4位官員，但沒人敢喝。

她並指出，這瓶水是「烏山頭水庫出來、經自來水處理的水」，但官員仍不敢喝，反映民眾面對「含界面活性劑的水」也會有疑慮，要求市府立即拆除光電板。

環保局長許仁澤表示，外界將烏山頭水庫的水質檢測與清潔劑畫上等號，是把兩套不同標準混在一起，需要釐清。許仁澤指出，這次檢出的陰離子界面活性劑確實與清潔劑成分相同，但該物質在自然環境與家庭生活汙水中也可能出現，其來源並不單一。要讓整個烏山頭水庫達到議員展示的清潔劑濃度，必須投入「至少十噸清潔劑」，「這在科學上並不合理」。

他強調，科學問題很單純，檢驗是否超標即可判斷；但民眾感受與觀感是另一件事。他也指出，依自來水公司與農田水利署回報，水庫光電板每年清洗一次，使用的為原水沖洗，不添加清潔劑，因此不會造成界面活性劑汙染。

他說明，依水質標準可作不同用途，包括公共用水、灌溉等。烏山頭水庫水質屬於可用於公共用水等級，也能作為灌溉用水，但灌溉用水標準本來就較低；供民生飲用的自來水，還需經過過濾、消毒等完整處理，並非直接取用原水。

烏山頭水庫 水質 光電板
