質疑烏山頭水庫光電板清洗 南市議員調「清潔劑水」問官員敢喝嗎？

烏山頭水庫設置水面型太陽光電案爭議，台南市議員林燕祝上午在議會總質詢中質疑，水源保護區近年檢測多次驗出0.03至0.07mg/L的陰離子界面活性劑，當場以清潔劑配比出濃度，要求市府官員試喝，市長黃偉哲回應說餐盤洗不乾淨也會有界面活性劑，議員質疑的是「觀感問題，不是科學問題」，並強調烏山頭水庫光電二期已承諾不會同意再設置。

林燕祝表示，地方反對在水庫種電，居民反映「不敢喝光電水」，卻被指為謠言，質疑政府未正面回應民意。她並以水質報告驗出陰離子界面活性劑，質疑水庫設置光電板已衝擊水質安全。

林燕祝拿出從2020年起烏山頭水庫水質基準值檢測數據，質問為何水源保護區會有等同清潔劑，0.03到0.07mg/l的陰離子界面活性劑？她當場拿出清潔劑加入礦泉水，複製0.03mg/l陰離子界面活性劑，請黃偉哲和環保局等4位官員，但沒人敢喝。

她並指出，這瓶水是「烏山頭水庫出來、經自來水處理的水」，但官員仍不敢喝，反映民眾面對「含界面活性劑的水」也會有疑慮，要求市府立即拆除光電板。

環保局長許仁澤表示，外界將烏山頭水庫的水質檢測與清潔劑畫上等號，是把兩套不同標準混在一起，需要釐清。許仁澤指出，這次檢出的陰離子界面活性劑確實與清潔劑成分相同，但該物質在自然環境與家庭生活汙水中也可能出現，其來源並不單一。要讓整個烏山頭水庫達到議員展示的清潔劑濃度，必須投入「至少十噸清潔劑」，「這在科學上並不合理」。

他強調，科學問題很單純，檢驗是否超標即可判斷；但民眾感受與觀感是另一件事。他也指出，依自來水公司與農田水利署回報，水庫光電板每年清洗一次，使用的為原水沖洗，不添加清潔劑，因此不會造成界面活性劑汙染。