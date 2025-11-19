快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

議員批嘉市博愛路中興路口是最難跨越馬路 交通處長：盤點改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員王浩（右）質詢交通處長許啓明。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩（右）質詢交通處長許啓明。記者魯永明／翻攝

嘉市博愛路、中興路口因路幅寬、人車交織，被長輩與身心弱勢族群形容為「最難跨越馬路」。議員王浩上午質詢揭露，路口行人號誌未顯示秒數、尺度過大，行人常走一半才發現紅燈將至，「根本不知道還剩幾秒」。交通處長許啓明說，全面盤點改善。

王浩指出，交通號誌優化保障行人安全（小綠人）提高車流效率（動態號誌）。 全市預計今年約 780 處號誌路口。但目前有小綠人路口數量未達半數， 應以有號誌路口全面設小綠人為目標，優先設置博愛路一、二段沿線、市區大型路口，以及嘉油鐵馬道與重慶一街路口。

王浩說，連續3年要求提「小綠人精進措施」，但進度遲緩，要求說明4項交通工程狀況，包括行人號誌優化、機車停等區重整、公車智慧系統整合，以及北棟大樓地下停車場長期停車位縮減配套方案。

許啓明回應，近年新增 87 處行人專用號誌，增幅35%。博愛路段後火車站及家樂福2大路口取得國土署經費，明年改善，增設秒數顯示設備。全面盤點停等區，只要發現不合理配置立即修正。

編列 480 萬重畫公車路網，盤點 176 處站點，目前有 159 處具備動態資訊。未來新建候車亭全面導入前後雨遮、無障礙設計、遮陽照明與招車燈，部分狹窄路段仍採簡易式設計。目前已有 7 大路段完成號誌重整與動態調控，行車速率提升約 15%。每條智慧化路段動輒千萬補助，將逐年向中央爭取，最終目標擴大至 25 條主幹道。

針對北棟大樓工程縮減261 格停車位，工期長達 5 至 6 年。許啓明提3大配套：公布周邊 500 公尺內替代空間（汽車 1700 多格、機車 4118 格）、加密大眾運輸及YouBike 站點，與醫療院所協商共享停車空間，陽明醫院已釋出 100 格。王浩提醒，這些空間本來就有人在停，不能直接視為新增供給，應強化資訊整合與動線引導。

嘉市博愛路、中興路口因路幅寬、人車交織，被長輩與身心弱勢族群形容為「最難跨越馬路」。圖／市議員王浩提供
嘉市博愛路、中興路口因路幅寬、人車交織，被長輩與身心弱勢族群形容為「最難跨越馬路」。圖／市議員王浩提供

行人 車位
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉市加碼普發6千議員緊盯何時發 黃敏惠：財源沒問題流程跑完就上路

王彩樺拍嘉市城市博覽會首部曲受傷 自曝神蹟治療成話題

嘉市議會通過普發3千市府認有疑義 議員：疫情市府直接發2千是雙標？

凌晨狂丟家戶垃圾北香湖公園變髒亂點 嘉市議員怒批挑戰公權力

相關新聞

嘉市加碼普發6千議員緊盯何時發 黃敏惠：財源沒問題流程跑完就上路

嘉義市議會上午質詢，國民黨團書記張秀華議員直球對決市長黃敏惠，拋出2大問題，—市長是不是打從心底就想把普發從3千加碼到6...

議員批嘉市博愛路中興路口是最難跨越馬路 交通處長：盤點改善

嘉市博愛路、中興路口因路幅寬、人車交織，被長輩與身心弱勢族群形容為「最難跨越馬路」。議員王浩上午質詢揭露，路口行人號誌未...

嘉義新塭滯洪池光電板脫落泡水引憂慮 縣府促業者改善

丹娜絲颱風重創滯洪池光電場，造成全台14.5萬片光電板毀損，風災後時隔4個月，嘉義縣布袋新塭滯洪池仍有少數光電板結構受損...

搶人才大作戰 虎尾就業中心首推越、印語口譯協助精準媒合

面對越來越大量移工轉換雇主的業務需求，雲林虎尾、斗六就業中心今年9月起受理移工轉換雇主服務，不到2個月已受理轉出300多...

王彩樺拍嘉市城市博覽會首部曲受傷 自曝神蹟治療成話題

嘉義市慶祝建城321週年，下月舉辦城市博覽會，三部曲音樂企劃，集結搖滾天團美秀集團、王彩樺與多位音樂人打造跨世代能量。首...

嘉義市普發3千？黃敏惠：如果法令沒問題 6千都可以

配合中央普發1萬元，嘉義市議會定期會通過「加碼普發3千元」提案，連日來議員關切何時能發放，提案人議員張秀華昨質疑，市府財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。