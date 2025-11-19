議員批嘉市博愛路中興路口是最難跨越馬路 交通處長：盤點改善

嘉市博愛路、中興路口因路幅寬、人車交織，被長輩與身心弱勢族群形容為「最難跨越馬路」。議員王浩上午質詢揭露，路口行人號誌未顯示秒數、尺度過大，行人常走一半才發現紅燈將至，「根本不知道還剩幾秒」。交通處長許啓明說，全面盤點改善。

王浩指出，交通號誌優化保障行人安全（小綠人）提高車流效率（動態號誌）。 全市預計今年約 780 處號誌路口。但目前有小綠人路口數量未達半數， 應以有號誌路口全面設小綠人為目標，優先設置博愛路一、二段沿線、市區大型路口，以及嘉油鐵馬道與重慶一街路口。

王浩說，連續3年要求提「小綠人精進措施」，但進度遲緩，要求說明4項交通工程狀況，包括行人號誌優化、機車停等區重整、公車智慧系統整合，以及北棟大樓地下停車場長期停車位縮減配套方案。

許啓明回應，近年新增 87 處行人專用號誌，增幅35%。博愛路段後火車站及家樂福2大路口取得國土署經費，明年改善，增設秒數顯示設備。全面盤點停等區，只要發現不合理配置立即修正。

編列 480 萬重畫公車路網，盤點 176 處站點，目前有 159 處具備動態資訊。未來新建候車亭全面導入前後雨遮、無障礙設計、遮陽照明與招車燈，部分狹窄路段仍採簡易式設計。目前已有 7 大路段完成號誌重整與動態調控，行車速率提升約 15%。每條智慧化路段動輒千萬補助，將逐年向中央爭取，最終目標擴大至 25 條主幹道。