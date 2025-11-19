聽新聞
搶人才大作戰 虎尾就業中心首推越、印語口譯協助精準媒合
面對越來越大量移工轉換雇主的業務需求，雲林虎尾、斗六就業中心今年9月起受理移工轉換雇主服務，不到2個月已受理轉出300多位移工，為協助外籍移工、新住民了解在台工作權益、就業資源，虎尾就業中心首推越南與印尼語現場口譯與電話諮詢服務，確保企業、移工、新住民能更有效率媒合。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署原本僅有台南、嘉義就業中心辦理外國人轉換雇主或工作業務，今年9月擴大至永康、新營、嘉義、朴子、斗六、虎尾等就業中心皆可辦理，因新住民、外籍移工求職、轉換工作常有語言隔閡，虎尾就業中心10月推出越南與印尼語現場口譯與電話諮詢服務。
參與翻譯服務的新住民陳氏紅釧表示，她深切感受到移工常因語言不同，在求職過程相對處於弱勢，期待政府能夠給予更多幫助。
虎尾就業中心主任廖家偉表示，通譯人員的經驗印證就業中心推動多國語言服務的必要性，能幫助移工朋友克服語言障礙、縮短企業與人才之間的溝通落差，並保障求職者的權益，虎尾、斗六就業中心9月至今已受理轉出344位移工。
廖家偉表示，多國語言就業諮詢服務採預約制，新住民或移工朋友可透過網路進行預約諮詢 （https://forms.gle/zUvZRye1TmPwjAFb7），勞動部也於「外國人勞動權益網」設置多國語外語查詢專區，並提供母語版本的申請書與同意書，確保資訊對等與程序正義。
