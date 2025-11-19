聽新聞
嘉市加碼普發6千議員緊盯何時發 黃敏惠：財源沒問題流程跑完就上路
嘉義市議會上午質詢，國民黨團書記張秀華議員直球對決市長黃敏惠，拋出2大問題，—市長是不是打從心底就想把普發從3千加碼到6千？以及確切發放時間到底在何時？市長承認，「我們早就有盤算！不是臨時起意」，黃敏惠強調，加碼並非一時衝動，而是「早就在心裡盤算過」。她坦言嘉義市財政辛苦，但多年來嚴守紀律、公共債務維持零，使市庫累積約28億元、另有12億元可作後續運用，因此「財源絕對沒問題」。
黃敏惠表示，不論藍綠無黨，各黨議員一致發聲，就是「普遍民意」，也是市府推動的重要後盾。發放時間點成焦點 議員張秀華盯問：12月初可行嗎？12月初正值議會臨時會就能審預算，「這就是最好的發放時間點」。她強調接到大量民眾詢問，有人甚至跑去郵局問「是不是可以領了？」
對此，黃敏惠回應，市府會在事務會議通過後、立即送議會審議，程序跑完就能正式發放。至於是否能在12月初如願，她未鬆口，但表示「完全在考量範圍內」。市長提醒，網路謠言多 現在沒有任何領取程序
黃敏惠再三呼籲，網路上若有宣稱「嘉義普發開始領」的訊息，務必提高警覺，不要提供帳號、密碼、個資。真正的發放方式會比照上次模式，明確公告、實體發放，讓市民不用擔心被騙。議會氛圍：加碼6千已成共識 只等法定程序跑完。
從議員質詢到市長回應，氣氛明顯一致——嘉義市確定要加碼到6千元，民意、財源都已到位，剩下的就是議會審議程序。張秀華最後再度確認：「市長，你從3千加到6千，是肯定的？」黃敏惠明確回覆：「我們財源沒問題，這不是輕易說出來的。」嘉義市民最關心的發放時程可望在近期敲定，只等市府與議會完成最後一哩路。
