陳耀昌病逝生前布袋行人文故事 好美里媽祖是全台最早明朝媽祖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣血液腫瘤科權威、小說「傀儡花」作者陳耀昌（左）近日病逝，享壽76歲。消息傳出後，嘉義縣前立委蔡啟芳（右）回憶數年前曾陪同陳耀昌深度走訪布袋鎮好美里，這趟旅程成為2人最後一次相見，也讓蔡啟芳重新認識自己的故鄉。記者魯永明／翻攝
台灣血液腫瘤科權威、小說「傀儡花」作者陳耀昌（左）近日病逝，享壽76歲。消息傳出後，嘉義縣前立委蔡啟芳（右）回憶數年前曾陪同陳耀昌深度走訪布袋鎮好美里，這趟旅程成為2人最後一次相見，也讓蔡啟芳重新認識自己的故鄉。記者魯永明／翻攝

台灣血液腫瘤科權威、小說「傀儡花」作者陳耀昌近日病逝，享壽76歲。消息傳出後，嘉義縣前立委蔡啟芳回憶數年前曾陪同陳耀昌深度走訪布袋鎮好美里，這趟旅程成為2人最後一次相見，也讓蔡啟芳重新認識自己的故鄉。

蔡啟芳表示，陳耀昌得知他動過大手術康復順利後，特地從台北南下嘉義探視。2人在布袋談論台灣歷史時，陳耀昌提到鄭成功的父親鄭芝龍在好美里曾設基地，遂隨蔡啟芳前往實地探訪。雖然昔日荷蘭人炮台已不復存在，但當地仍保存一尊由鄭芝龍帶來、歷史超過300年的媽祖神像。陳耀昌指出，這尊神像極可能是「全台最早、明朝時期來台的媽祖」，少有人知，卻是好美里文化與人才底蘊的重要象徵。

嘉縣府文觀局指出，位於好美里的太聖宮是村落信仰中心，主祀媽祖，歷史超過300年，經教育部鑑定屬明末時期珍稀神像。太聖宮每年舉辦盛大祭典，其中農曆3月的「海上會香儀式」最為知名，邀請鄰近廟宇媽祖同祭，漁筏載滿信徒在海上祈求平安，香煙裊裊，氣氛莊嚴。

太聖宮前殿主祀「五府千歲」、後殿主祀「天上聖母」，魍港媽祖雕刻特徵符合明朝典型造型，表情威嚴、臉型瓜子、身體較長且座椅較小，是文化資產保存法認定的古物。縣長翁章梁表示，太聖宮媽祖不僅是宗教信仰中心，也是台灣重要文化資產，信徒透過遶境祈求平安與社會安定。

陳耀昌的布袋之行，不只是拜訪友人，更以他擅長的歷史與人文視角，為好美里留下值得後人探究的文化故事，也讓這尊明朝媽祖與地方歷史再次被關注。

位於布袋鎮好美里的太聖宮是村落信仰中心，主祀媽祖，歷史超過300年，經教育部鑑定屬明末時期珍稀神像。記者魯永明／翻攝
位於布袋鎮好美里的太聖宮是村落信仰中心，主祀媽祖，歷史超過300年，經教育部鑑定屬明末時期珍稀神像。記者魯永明／翻攝
位於布袋鎮好美里的太聖宮是村落信仰中心，主祀媽祖，歷史超過300年，經教育部鑑定屬明末時期珍稀神像，縣長翁章梁參加祭典。記者魯永明／翻攝
位於布袋鎮好美里的太聖宮是村落信仰中心，主祀媽祖，歷史超過300年，經教育部鑑定屬明末時期珍稀神像，縣長翁章梁參加祭典。記者魯永明／翻攝

