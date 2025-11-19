王彩樺拍嘉市城市博覽會首部曲受傷 自曝神蹟治療成話題

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市慶祝建城321週年，下月舉辦城市博覽會，三部曲音樂企劃首部曲，集結搖滾天團美秀集團、王彩樺（右）演唱主題曲「全家一起飛」才剛釋出，除吸睛嘉義風景與熟悉的在地氣息，因王彩樺自曝拍片意外受傷神蹟治療，成為話題。記者魯永明／翻攝
嘉義市慶祝建城321週年，下月舉辦城市博覽會，三部曲音樂企劃首部曲，集結搖滾天團美秀集團、王彩樺（右）演唱主題曲「全家一起飛」才剛釋出，除吸睛嘉義風景與熟悉的在地氣息，因王彩樺自曝拍片意外受傷神蹟治療，成為話題。記者魯永明／翻攝

嘉義市慶祝建城321週年，下月舉辦城市博覽會，三部曲音樂企劃，集結搖滾天團美秀集團、王彩樺與多位音樂人打造跨世代能量。首部曲主題曲「全家一起飛」才剛釋出，除吸睛嘉義風景與熟悉的在地氣息，因王彩樺自曝拍片意外受傷神蹟治療，成為話題。

首部曲由嘉義發跡、人氣爆棚的「美秀集團」與「嘉義好媳婦、台灣濱崎步」之稱的王彩樺華合體演出，在嘉市奉天宮拍攝MV，王彩樺自曝拍攝不慎跌倒，左半身著地，連左手掌都折到。她坦言隔天開始，胸口、背部一路痛到左側身體，但因行程滿檔，只能緊急到醫院打止痛針，連打2次都沒緩解。

直到15日前往南部參與山邊媽祖遶境，她在儀式中「意外獲得神明加持」。王彩樺回憶，第一次看到媽祖，媽祖直接朝她走近；第2次在她鑽轎後跪在旁邊時，王爺神將突然衝到她面前，神轎2度停在她左肩旁。當下她覺得奇妙，事後才驚覺「原來是在替我治跌傷」。令人驚訝的是，疼痛真的明顯緩解，讓她激動落淚。

這段「神蹟治療」消息傳回嘉市，成為話題；文化局長謝育哲說，城市博覽會首部曲主題曲，「美秀集團」與王彩樺在奉天宮拍攝MV，事後得知王彩樺受傷，市長黃敏惠特別關心，王彩樺受傷復原中，將如期下個月回嘉義登台演出，不影響城後續表演活動。

市府慶祝321周年，邀請知名音樂製作人米其林首度返鄉擔任音樂總監，打造三部曲主題音樂企劃。「全家一起飛」首發，以「帶你全家一起飛、帶你轉動全世界」熱血能量，展現嘉義跨世代合作創意火花。接下來還會推出第二、第三部曲，將城市魅力再推向新高潮。嘉市城市博覽會12月12日登場，主題曲和宣傳片用新的視角呈現在地文化，期盼更多人走進嘉義，感受嘉義之美。

嘉義 音樂 媽祖
