聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市普發3千？黃敏惠：如果法令沒問題 6千都可以

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導
嘉義縣太保市長鄭淑分（前排左五灰背心者）昨報案提告市代會主席葉俊男與她研議普發現金時對她爆粗口，涉及公然侮辱罪嫌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市長鄭淑分（前排左五灰背心者）昨報案提告市代會主席葉俊男與她研議普發現金時對她爆粗口，涉及公然侮辱罪嫌。記者黃于凡／攝影

配合中央普發1萬元，嘉義市議會定期會通過「加碼普發3千元」提案，連日來議員關切何時能發放，提案人議員張秀華昨質疑，市府財政健全，疫情時曾發現金，此次卻稱須向中央請示是否合法，不應於法令做文章；市府回應，與行政院主計總處溝通中。

市府主計處長阮鼎元解釋，依預算法，去年歲計盈餘應優先用於資本門支出，而發3千元屬經常門，須符合預算年度「異常情形」才能動用，市府正以美國提高對台關稅、7月丹娜絲颱風及連續豪雨災損等作為異常情形依據，盼取得主計總處合法認定。

「只要法令沒問題，不要說3千元，6千元都可以！」市長黃敏惠議會後受訪回應，面對關稅壓力與颱風災害衝擊，嘉市8成產業屬服務業，更需要加碼普發來提振經濟，且嘉市連續7年維持零負債，累計盈餘28億餘元，「完全有能力加碼普發6千元」，大家一起團結努力讓普發順利落實。

另，嘉縣太保市擬發放丹娜絲災後振興金，市公所規畫發3千元，市民代表會要求5千元，市代會主席葉俊男前天於代表會開會後請市長鄭淑分到秘書室協調，據了解，鄭淑分表達最多只能發3千元，或先發3千元、明年視財政狀況再加發2千元，也希望市代會同意恢復課徵工地臨時稅增加收入，當場無共識，葉憤而起身，更涉爆粗口。

鄭淑分昨天由30多人陪同，至水上警分局報案提告葉俊男公然侮辱，她表示，對話過程沒有其他人插話，葉主席明顯針對她，呼籲尊重女性、杜絕性別暴力，她也會堅守立場，守住市庫合理開支。

葉俊男說，行政程序卡住、一拖再拖，連較慢提案的義竹鄉都發完5千元，當下是針對這件事情在罵，不是特定任何人。

黃敏惠 嘉義 丹娜絲 主計總處 普發現金 疫情
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

丹娜絲風災完成84戶修復 劉世芳讚：修繕團跟媽祖婆、土地公同等

丹娜絲災戶補助金加碼！內政部：一律調升至2萬元

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」 氣象署曝原因

相關新聞

嘉義市普發3千？黃敏惠：如果法令沒問題 6千都可以

配合中央普發1萬元，嘉義市議會定期會通過「加碼普發3千元」提案，連日來議員關切何時能發放，提案人議員張秀華昨質疑，市府財...

斥資1.5億 台南市YouBike2.0二期擴大溪北及山區建置站點

台南市推動YouBike2.0公共自行車建置，截至目前已完成632站、突破1000萬使用人次，更達成區區有站點的目標。交...

好壯！嘉義縣消防猛男桌曆亮相 限量50本「只抽不賣」

嘉義縣消防局迎接2026馬年，推出「馬上平安，消舞吉」消防猛男桌曆，消防員展現訓練成果，亮出健壯的二頭肌、胸肌和腹肌，今...

台南垃圾疑亂倒月世界？謝龍介批「只關心奶茶甜不甜」 黃偉哲回應

高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，傳出來自台南市的垃圾，台南市環保局下午召開記者會，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視...

天氣轉涼蚊子易躲藏室內 台南新增1例登革熱境外移入 衛生局加強防疫

時序進入秋冬之際，台南今天溫度下降相當明顯，不過國際登革熱疫情仍持續嚴峻，登革熱防疫不可鬆懈，南市衛生局今公布新增一例登...

嘉市議會通過普發3千市府認有疑義 議員：疫情市府直接發2千是雙標？

嘉市議會通過國民黨團書記張秀華議員提「加碼普發3千元」臨時動議案，配合中央普發萬元，加碼議題延燒，張秀華上午質詢質疑市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。