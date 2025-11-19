嘉義市普發3千？黃敏惠：如果法令沒問題 6千都可以

配合中央普發1萬元，嘉義市議會定期會通過「加碼普發3千元」提案，連日來議員關切何時能發放，提案人議員張秀華昨質疑，市府財政健全，疫情時曾發現金，此次卻稱須向中央請示是否合法，不應於法令做文章；市府回應，與行政院主計總處溝通中。

市府主計處長阮鼎元解釋，依預算法，去年歲計盈餘應優先用於資本門支出，而發3千元屬經常門，須符合預算年度「異常情形」才能動用，市府正以美國提高對台關稅、7月丹娜絲颱風及連續豪雨災損等作為異常情形依據，盼取得主計總處合法認定。

「只要法令沒問題，不要說3千元，6千元都可以！」市長黃敏惠議會後受訪回應，面對關稅壓力與颱風災害衝擊，嘉市8成產業屬服務業，更需要加碼普發來提振經濟，且嘉市連續7年維持零負債，累計盈餘28億餘元，「完全有能力加碼普發6千元」，大家一起團結努力讓普發順利落實。

另，嘉縣太保市擬發放丹娜絲災後振興金，市公所規畫發3千元，市民代表會要求5千元，市代會主席葉俊男前天於代表會開會後請市長鄭淑分到秘書室協調，據了解，鄭淑分表達最多只能發3千元，或先發3千元、明年視財政狀況再加發2千元，也希望市代會同意恢復課徵工地臨時稅增加收入，當場無共識，葉憤而起身，更涉爆粗口。

鄭淑分昨天由30多人陪同，至水上警分局報案提告葉俊男公然侮辱，她表示，對話過程沒有其他人插話，葉主席明顯針對她，呼籲尊重女性、杜絕性別暴力，她也會堅守立場，守住市庫合理開支。

葉俊男說，行政程序卡住、一拖再拖，連較慢提案的義竹鄉都發完5千元，當下是針對這件事情在罵，不是特定任何人。