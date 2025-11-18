斥資1.5億 台南市YouBike2.0二期擴大溪北及山區建置站點

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市宣布推動YouBike2.0公共自行車二期建置計畫。圖／南市交通局提供
台南市宣布推動YouBike2.0公共自行車二期建置計畫。圖／南市交通局提供

台南市推動YouBike2.0公共自行車建置，截至目前已完成632站、突破1000萬使用人次，更達成區區有站點的目標。交通局今天於市政會議報告推動第二期建置計畫，明年底前可達到825站，加密站點及投入更多車輛，提高各站的周轉率。

交通局於專案報告時指出，第二期的計畫期程為2026年1月至120年2月，經費總計為1.5億元，將採分年編列。目標是在明年底前增設200處站點、新增1000輛YouBike 2.0及800輛YouBike 2.0E電輔車。

交通局說，第二期建置完成後，屆時台南市將有825站、6300 輛YouBike 2.0及1700輛 YouBike 2.0E。值得一提的是，YouBike 2.0E電輔車的比例，將會是六都裡面最高。

市長黃偉哲表示，台南在2023年2月正式啟動YouBike2.0，至今已完成632站，也實現了區區有站點。他請交通局持續蒐集民眾意見，評估在溪北地區與山區等處增設站點，並加速推動第二期建置計畫，以擴大服務量能。

黃偉哲強調，使用公共自行車具有減少空氣污染、落實淨零碳排等多重效益，這項建設在台南才不過推動2年，就能達到破千萬人次的使用率，顯見是符合市民的需求。

他指示交通局加速新設站點會勘的速度，也請各局處盤點轄管的自行車道，定期進行巡檢與維護，並持續向中央爭取經費，擴大自行車道的範圍。

台南市宣布推動YouBike2.0公共自行車二期建置計畫。圖／南市交通局提供
台南市宣布推動YouBike2.0公共自行車二期建置計畫。圖／南市交通局提供

YouBike YouBike 2.0 自行車 黃偉哲 台南
