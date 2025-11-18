萬楓酒店插旗台南善化動土 提升南科園區旅宿量能
萬豪集團旗下旅宿品牌萬楓酒店計畫進駐台南市善化區，今天舉辦動土典禮，基地緊鄰南科台南園區，規劃地上11層、地下2層，客房總數約168間，預計於2028年完工營運。
台南市副市長趙卿惠出席動土典禮致詞表示，南部科學園區是南台灣科技產業聚落重要樞紐，隨著企業擴張與專業人才移入，對高品質住宿設施需求殷切，萬楓酒店選址善化，不僅完善園區生活服務，更將創造在地就業與經濟效益，市府將持續完善公共設施，打造企業與城市共榮投資環境。
台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，台南擁有深厚文化底蘊、優良生活品質與多元觀光魅力，從國際旅客、園區商務客到親子遊客皆對住宿需求日增，歡迎更多國內外品牌旅宿業者投資台南，共同打造永續、安全且具國際水準住宿環境，讓優質旅宿永續台南的品牌價值更加耀眼。
台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南不僅是文化古都，更是兼具科技、觀光與宜居特質的城市，此次萬豪萬楓酒店落腳，不僅象徵國際旅宿集團對台南市場高度信任，也將完善科學園區周邊住宿供給，提升城市整體國際能見度與觀光接待量能。
台南市觀光旅遊局提供資料指出，此案基地緊鄰南科台南園區核心區域，位於善化區善美大道與善福二路口，規劃地上11層、地下2層，客房總數約168間，周邊交通便捷生活機能完善，未來可望成為園區企業商務旅客與觀光旅遊住宿的重要選擇，進一步帶動善化地區商業與觀光發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言