好壯！嘉義縣消防猛男桌曆亮相 限量50本「只抽不賣」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局今天推出2026年猛男桌曆，消防員打赤膊展現健美體態。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局今天推出2026年猛男桌曆，消防員打赤膊展現健美體態。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局迎接2026馬年，推出「馬上平安，消舞吉」消防猛男桌曆，消防員展現訓練成果，亮出健壯的二頭肌、胸肌和腹肌，今年首次攜手警察局霹靂小組、特搜大隊醫師及護理師跨界合作，縣長翁章梁今參加桌曆發表會，桌曆只送不賣，消防局臉書和IG將抽出50個幸運兒。

嘉義縣警察局霹靂小組今在現場展示攻堅行動，先丟訓練用震撼彈，再持3A等級盾牌衝上前，模擬攻堅緊張氣氛；消防局車禍救援小組持大型油壓剪，演練車禍時破門救援，不到一分鐘就完成拆卸車門。消防員官昱辰、洪郁智、馬浚哲、吳育秩打赤膊走秀，展現肌肉線條健美體態。

桌曆猛男鹿草分隊官昱辰透露維持身材的祕訣，他說準備拍攝期間持續增肌，增加攝取高蛋白食物，包括豆類、奶製品或乳清蛋白等，有助維持好的形象與體態。嘉義基督教醫院急診醫師黃漢群與特搜大隊一起奔赴花蓮救災，入選桌曆一月照片，他今天也身穿特搜制服亮相。

消防局長蔡建安說，嘉義縣特搜大隊今年支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖救援任務，2026年消防桌曆以嘉義縣特種搜救隊為主題，集結消防人員、義消、醫師與護理師，並首度攜手嘉義縣警察局保安隊霹靂小組跨界合作，18人在嘉義縣阿里山眠月線、北回歸線標誌公園等景點取景。

縣長翁章梁說，警消同仁展現工作的專業及健美體態拍出吸睛的桌曆，放在桌上就好像土地公一樣陪伴在身邊，透過不同形象的轉換，確實能讓很多人產生深刻印象、親近大眾。猛男月曆只送不賣，限量50本，其中40本會在消防局臉書抽獎，另外10本會在消防局IG抽獎。

警察局長李權哲說，桌曆拍攝展現消防救災救援工作辛勞，首度亮相的霹靂戰警肩負治安、反恐的責任，可一睹警消24小時守護縣民生命財產安全的工作與榮耀，警察局今年阻詐成績較去年同期表現顯著，未來將持續查緝車手、水房並瓦解詐騙集團，保衛民眾生命財產安全。

嘉義縣消防局2026年猛男桌曆今天亮相，結合消防人員、霹靂小組、醫師和護理師。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局2026年猛男桌曆今天亮相，結合消防人員、霹靂小組、醫師和護理師。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局2026年猛男桌曆今天亮相，結合消防人員、霹靂小組、醫師和護理師。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局2026年猛男桌曆今天亮相，結合消防人員、霹靂小組、醫師和護理師。記者黃于凡／攝影

嘉義 消防員 翁章梁
