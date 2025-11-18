金價飆升你想成為「金主」嗎？北港武德宮純金錢母驚喜加倍

國際金價節節攀升、行情翻倍，國內財神祖廟的北港武德宮堅持「驚喜不縮水」。配合農曆十月初一（11/20）起開放丙午馬年點燈。今天舉行「純金錢母投置母庫認證儀式」，依往例在錢母母庫中投置300份純金錢母小紅包，讓點燈及春節走春信眾都有機會一舉成為新年的「金主」。

武德宮表示，今年配合丙午年點燈共準備了20萬份錢母小紅包，其中有300份裝有財神與黑虎造型的999.9純金紀念金幣，信眾在領取錢母的同時，也多了一份驚喜與期待。多年來，武德宮錢母小紅包一直維持一定的「含金量」，以往300枚金幣成本約一百多萬元，隨國際金價飆漲，目前市值已突破兩百萬元。

金價翻倍，相對使抽中金幣的幸福感和驚喜跟著翻倍！武德宮主委林安樂笑說，廟方就是要讓信眾在高金價時代，依然能真實感受到財神爺加倍的祝福。

為求公平、公正、公開，今天錢母投置儀式邀請北港鎮鎮長蕭美文見證。當場隨機抽驗小紅包內所裝是否為純金的金幣，在確認金幣樣式與數量無誤後，再重新封裝並擲入錢母母庫，與一般錢母（硬幣）一同混合。整個過程全程直播，讓無法親臨現場的信眾也能線上「觀禮」，見證這項「錢母」迎新年的文化。

武德宮說，每年春節發放錢母的傳統延傳已久，係以台語諧音「有利」（有2），在小紅包放置兩枚1元硬幣，象徵得財又得利、好運連連。

廟方預計從國曆11月20日上午9點起，開放現場或官網同步受理丙午馬年點燈登記，凡參與點燈者，均可獲得錢母小紅包1份，紅包由一般錢母與「純金錢母」隨機混合發放，無論是親臨現場點燈、透過官網登記，或於春節走春前來領取錢母的善信，都有機會在金價飆漲的時代，抽中純金錢母，為新的一年開啟財運亨通、好運加倍的嶄新氣象。