雲林斗六市商圈設人行道爭議 支持、反對者上街訴求大拚場

雲林縣斗六市民生南路商圈人行道爭議，繼日前店家發動反對人行道，今天斗六市公所、代表會也發起「還道於民」帶領數百人上街頭遊行到議會，訴求打造行人安全空間，市長林聖爵遞交陳情書給縣長張麗善和議長黃凱，強調並非與商圈對立，網路聲量逾8成支持人行道，他只是站出來為民請命、發聲。

斗六市民生南路長期無人行道且路霸占道，市公所爭取中央補助，預計明年元月動工將路寬15公尺的民生南路兩側施作1.5公尺寬的人行道，引來店家反對，憂心壓縮車道恐讓商圈衰退，本月13日發動到議會陳情，請求收回成命，當天斗六市長林聖爵則以「他是斗六市的市長，非民生南路的市長」表達堅決施做之意。

林聖爵並在臉書社群發起「還路於民」人行道聲援行動，今天更以「為萬寶龍鋪路、替千里馬開道」為訴求，帶領市民上街表達支持人行道，不少坐輪椅身障者及推娃娃車的媽媽手持「以人為本」、「行人好走商家好賺」、「還路於民」等看板，從市公所一路遊行到議會。

他們表示，現行道路環境極不友善，人行道缺乏或破損，讓行人處於風險中，很不公平。林聖爵也說，商家反對設置人行道引起社群廣泛討論，留言者卻有8成支持設人行道，為讓大家聽到贊成的聲音，他才率領民眾上街。他說，改善人行道保障弱勢通行權的基本要求，政府責無旁貸。

林聖爵表示，民生南路「車道瘦身」0.5公尺並未減少車道數量且有降速好處，路邊停車格可由現在31格增為70格，機車192格增為300格，也增加4個卸貨區，一項人行道的調查顯示，行人滯留率可達15%，非但不影響生意反有助活絡商圈，也讓行人更安全，人行道建置是對的政策，他堅持做對的事，未來會持續與商家及居民溝通。