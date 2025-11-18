雲林斗六市商圈設人行道爭議 支持、反對者上街訴求大拚場

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影

雲林斗六市民生南路商圈人行道爭議，繼日前店家發動反對人行道，今天斗六市公所、代表會也發起「還道於民」帶領數百人上街頭遊行到議會，訴求打造行人安全空間，市長林聖爵遞交陳情書給縣長張麗善和議長黃凱，強調並非與商圈對立，網路聲量逾8成支持人行道，他只是站出來為民請命、發聲。

斗六市民生南路長期無人行道且路霸占道，市公所爭取中央補助，預計明年元月動工將路寬15公尺的民生南路兩側施作1.5公尺寬的人行道，引來店家反對，憂心壓縮車道恐讓商圈衰退，本月13日發動到議會陳情，請求收回成命，當天斗六市長林聖爵則以「他是斗六市的市長，非民生南路的市長」表達堅決施做之意。

林聖爵並在臉書社群發起「還路於民」人行道聲援行動，今天更以「為萬寶龍鋪路、替千里馬開道」為訴求，帶領市民上街表達支持人行道，不少坐輪椅身障者及推娃娃車的媽媽手持「以人為本」、「行人好走商家好賺」、「還路於民」等看板，從市公所一路遊行到議會。

他們表示，現行道路環境極不友善，人行道缺乏或破損，讓行人處於風險中，很不公平。林聖爵也說，商家反對設置人行道引起社群廣泛討論，留言者卻有8成支持設人行道，為讓大家聽到贊成的聲音，他才率領民眾上街。他說，改善人行道保障弱勢通行權的基本要求，政府責無旁貸。

林聖爵表示，民生南路「車道瘦身」0.5公尺並未減少車道數量且有降速好處，路邊停車格可由現在31格增為70格，機車192格增為300格，也增加4個卸貨區，一項人行道的調查顯示，行人滯留率可達15%，非但不影響生意反有助活絡商圈，也讓行人更安全，人行道建置是對的政策，他堅持做對的事，未來會持續與商家及居民溝通。

他強調，為行人權利站出來發聲是柔性訴求，並非與店家對立。代表會也強調進步的城市不能沒有人行道。黃凱說，人行道讓行人更安全，希望市公所再溝通，創造安全與發展並濟。張麗善表示，推動建設難免有不同意見與聲音，大家應以體恤、包容進行溝通，做出確保安全及店家權益的雙贏對策。

斗六市長林聖爵（左）發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵（左）發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵帶領大批市民走上街頭訴求支持民生南路商圈設立人行道「環路於民」。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵帶領大批市民走上街頭訴求支持民生南路商圈設立人行道「環路於民」。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，他強調陳情是理性並非與店家對立。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，他強調陳情是理性並非與店家對立。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵發起「還路於民」行動，帶領大批市民走上街頭並到議會陳情，訴求支持民生南路商圈設立人行道。記者蔡維斌／攝影

