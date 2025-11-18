快筆記！台南好Young耶誕跨年連6周登場 含3場演唱會

台南市長黃偉哲今天攜手新世代冠軍男團「F.F.O」，宣布「2026台南好young耶誕跨年系列活動」，從11月29日起，連續6周共有3場親子活動，3場大型演唱會，12月31日跨年倒數、迎接2026的到來！

黃偉哲表示，台南好young耶誕跨年系列活動已成為家喻戶曉的城市品牌，從他上任初期僅有兩場活動，到近年兼顧溪北、新營等地區需求，逐步增加為多場大型及親子活動，讓整體活動內容更加豐富且多元。他強調台南雖然在辦理經費上並非全台最高，但活動的精彩度、多樣性與創意都絕對名列前茅。

黃偉哲指出，今年活動自11月29日正式展開，並一路延續到跨年夜，他也提醒市民朋友，今年跨年夜剛好落在周三，歡迎大家下班後直接前往永華市府西側廣場，保證節目卡司與內容一定精彩、驚喜連連。

主辦單位新聞及國關係處表示，台南耶誕跨年演唱會卡司，不論是精彩度或是吸睛度，可以稱得上是全國數一數二且CP值最高。2026台南好young耶誕跨年系列活動，除有3大演唱會，同時安排有南科考古館，佳里體育公園以及南紡時代公園等3場親子活動，如「豆子劇團」、「蘋果劇團」、「如果兒童劇團」等表演，並結合闖關遊戲，提供老少咸宜的娛樂選擇，誠摯歡迎全國民眾來台南追星、走走逛逛、吃美食，感受台南深厚的文化底蘊與獨具特色的小吃飲食。

黃偉哲也和近期剛為刑事警察局拍反詐騙宣導廣告的F.F.O，共同呼籲民眾留意網際網路的詐騙訊息，黃偉哲指出，「購買演唱會門票，如果要你加Line客服、驗證金流，就是詐騙！」

「2026台南好Young」跨年活動尚未登場，卻幾度在社群網路上傳出打著「台南好young耶誕跨年」活動求職徵才的假訊息，發生活動尚未公布場次宣傳，就沿用去年活動地點、圖卡來徵求護理師、工讀生等徵才的詐騙手法。

黃偉哲說接下來一定還有其他類似的詐騙，請歌迷千萬不要輕易相信，網際網路中的假訊息無所不在，詐騙手法層出不窮，希望大家要多方查證，不要上當受騙。有關台南耶誕跨年活動，需以台南市政府官網、「台南好young」跨年活動官網、粉絲頁公布訊息為準，切勿聽信或轉傳非官方資訊，避免上當。

2026台南好Young耶誕跨年系列活動：

11月29日南科童樂太空站 南科考古館：蘋果劇團 / 功夫大球秀/羊毛氈手作 /闖關遊戲 12月6日佳里童話太空站 佳里體育公園：如果兒童劇團/ 泡泡派對+小丑 /羊毛氈手作 /闖關遊戲 12月13日 南紡童趣太空站 南紡時代公園：豆子劇團/ 氣球頑童、楊元慶溜溜球表演 /氣球手作 /闖關遊戲 12月20日搖滾耶誕演唱會 永華市政中心西側廣場 12月27日南瀛草地音樂會 新營南瀛綠都心公園 12月31日台南好Young跨年演唱會 永華市政中心西側廣場

新世代冠軍男團「F.F.O」今為台南好young耶誕跨年系列活動暖身。記者吳淑玲／攝影