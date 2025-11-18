台南垃圾疑亂倒月世界？謝龍介批「只關心奶茶甜不甜」 黃偉哲回應

高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，傳出來自台南市的垃圾，台南市環保局下午召開記者會，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視器比對等多重證據鏈，迅速鎖定善化區某清除業者涉有重大嫌疑；環保局強調對於環境犯罪零容忍，凡涉刑事或重大違規者，一律依法立即廢止清除許可。

國民黨立委謝龍介批評台南垃圾處理量能不足，但黃偉哲市長只在乎珍奶甜不甜，能不能打包；對此黃偉哲說，全案已經鎖定特定車輛，這是個別不肖清運者便宜行事，會盡速查明真相，「有錯，我們就認，沒有，一定不能讓市府同仁蒙受不白之冤。」也跟「珍珠奶茶是沒有關係的。」

環保局長許仁澤說明，昨天接獲高雄市通報後，台南市立即派員前往支援查核。稽查人員全程戴上手套逐袋檢視垃圾內容，確認部分廢棄物產源指向善化區。經擴大調閱清除車輛行駛軌跡及監視器影像後，已鎖定特定清除業者，並已將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

許仁澤指出，每年均針對本市清除機構展開全面稽查，持續建置車輛 GPS 勾稽監控系統，以即時掌握清運動態。今年迄今已建置 7 處電子圍籬勾稽點，嚴防跨區棄置，加強道路攔檢，並列管 27件車輛軌跡異常案件。一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止清除許可證。

自2023年迄今台南市已計廢止17家，市府警告業者「不要心存僥倖！市府守護環境的決心不容挑戰」「南市府將以最強勢、最果斷的執法力道守護環境，任何違法破壞者必將付出代價。」

許仁澤說明，目前全台焚化爐陸續進入歲修與改建期，各縣市普遍面臨處理量能不足的壓力。台南市隨著觀光人口逐年增加，垃圾量亦同步成長，市府除透過促參方式加速城西更新爐興建，也持續強化垃圾強制分類稽查、推動廢棄物再利用及廚餘堆肥品牌化等措施，全面朝循環經濟與永續環境穩健前進。

台南市從2020年啟動城西焚化爐更新工程，成為全台最早投入焚化爐更新的縣市，並同步規劃備援處理量能，目前進度已突破9成，明年初完工後將大幅提升處理能力，會優先處理本市垃圾，對提升整體垃圾處理能量助益甚大。