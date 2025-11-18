快訊

台南垃圾疑亂倒月世界？謝龍介批「只關心奶茶甜不甜」 黃偉哲回應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，查出有來自台南市的垃圾。圖／台南市環保局提供
高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，查出有來自台南市的垃圾。圖／台南市環保局提供

高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，傳出來自台南市的垃圾，台南市環保局下午召開記者會，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視器比對等多重證據鏈，迅速鎖定善化區某清除業者涉有重大嫌疑；環保局強調對於環境犯罪零容忍，凡涉刑事或重大違規者，一律依法立即廢止清除許可。

國民黨立委謝龍介批評台南垃圾處理量能不足，但黃偉哲市長只在乎珍奶甜不甜，能不能打包；對此黃偉哲說，全案已經鎖定特定車輛，這是個別不肖清運者便宜行事，會盡速查明真相，「有錯，我們就認，沒有，一定不能讓市府同仁蒙受不白之冤。」也跟「珍珠奶茶是沒有關係的。」

環保局長許仁澤說明，昨天接獲高雄市通報後，台南市立即派員前往支援查核。稽查人員全程戴上手套逐袋檢視垃圾內容，確認部分廢棄物產源指向善化區。經擴大調閱清除車輛行駛軌跡及監視器影像後，已鎖定特定清除業者，並已將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

許仁澤指出，每年均針對本市清除機構展開全面稽查，持續建置車輛 GPS 勾稽監控系統，以即時掌握清運動態。今年迄今已建置 7 處電子圍籬勾稽點，嚴防跨區棄置，加強道路攔檢，並列管 27件車輛軌跡異常案件。一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止清除許可證。

自2023年迄今台南市已計廢止17家，市府警告業者「不要心存僥倖！市府守護環境的決心不容挑戰」「南市府將以最強勢、最果斷的執法力道守護環境，任何違法破壞者必將付出代價。」

許仁澤說明，目前全台焚化爐陸續進入歲修與改建期，各縣市普遍面臨處理量能不足的壓力。台南市隨著觀光人口逐年增加，垃圾量亦同步成長，市府除透過促參方式加速城西更新爐興建，也持續強化垃圾強制分類稽查、推動廢棄物再利用及廚餘堆肥品牌化等措施，全面朝循環經濟與永續環境穩健前進。

台南市從2020年啟動城西焚化爐更新工程，成為全台最早投入焚化爐更新的縣市，並同步規劃備援處理量能，目前進度已突破9成，明年初完工後將大幅提升處理能力，會優先處理本市垃圾，對提升整體垃圾處理能量助益甚大。

台南市環保局長許仁澤下午召開記者會說明高雄月世界丟棄的廢棄物，確認部分來源指向善化區。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤下午召開記者會說明高雄月世界丟棄的廢棄物，確認部分來源指向善化區。記者吳淑玲／攝影
高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，查出有來自台南市的垃圾。圖／台南市環保局提供
高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，查出有來自台南市的垃圾。圖／台南市環保局提供
台南垃圾疑丟棄在高雄月世界，台南市長黃偉哲說，全案已經鎖定特定車輛，這是個別不肖清運者便宜行事，檢調已介入會盡速查明真相。記者吳淑玲／攝影
台南垃圾疑丟棄在高雄月世界，台南市長黃偉哲說，全案已經鎖定特定車輛，這是個別不肖清運者便宜行事，檢調已介入會盡速查明真相。記者吳淑玲／攝影

台南 廢棄物 高雄市 月世界 黃偉哲 謝龍介
