天氣轉涼蚊子易躲藏室內 台南新增1例登革熱境外移入 衛生局加強防疫
時序進入秋冬之際，台南今天溫度下降相當明顯，不過國際登革熱疫情仍持續嚴峻，登革熱防疫不可鬆懈，南市衛生局今公布新增一例登革熱境外移入案例，30多歲菲律賓籍男子近期從菲律賓探親返台時，出現發燒及頭痛症狀，14日入境台灣快篩陽性，16日確診為登革熱。
衛生局表示，該名30多歲菲籍男子居住地在麻豆港尾里，本月初回菲律賓探親，返回台灣前已出現發燒及頭痛等症狀，14日入境台灣在桃園機場經機場檢疫站NS1快篩陽性通報，回到台南後則立即前往醫院就醫，16日PCR陽性確診登革熱，目前仍在住院中。
該名菲籍男子為台南今年度登革熱境外移入第17例確定病例，預計將住院至病毒血症期結束後，才會返回社區，衛生局為降低社區傳播風險接獲通報後，已完成相關衛教關懷和居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。
衛生局也說，截至目前國內登革熱本土病例已累計29例，境外移入病例累計228例，其境外感染國家來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主，移入風險持續，且時節進入秋冬之際，斑蚊有可能躲藏在室內溫暖處，登革熱防疫不可不慎。
衛生局指出，經統計全市今年度舉發登革熱孳生源場域達1582件，以住家1053件及空地237件占最多，陽性容器以盆栽、各類容器凹槽為大宗，因此提醒民眾應多加注意、加強巡查，清除積水容器，不僅避免荷包失血，也避免自身處在病媒蚊叮咬高風險的環境中。
