快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣轉涼蚊子易躲藏室內 台南新增1例登革熱境外移入 衛生局加強防疫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局今公布新增一例登革熱境外移入案例，為30歲菲律賓籍男子，衛生局獲報第一時間也派監測人員至社區環境掃蚊巡查。圖／南市衛生局提供
南市衛生局今公布新增一例登革熱境外移入案例，為30歲菲律賓籍男子，衛生局獲報第一時間也派監測人員至社區環境掃蚊巡查。圖／南市衛生局提供

時序進入秋冬之際，台南今天溫度下降相當明顯，不過國際登革熱疫情仍持續嚴峻，登革熱防疫不可鬆懈，南市衛生局今公布新增一例登革熱境外移入案例，30多歲菲律賓籍男子近期從菲律賓探親返台時，出現發燒及頭痛症狀，14日入境台灣快篩陽性，16日確診為登革熱。

衛生局表示，該名30多歲菲籍男子居住地在麻豆港尾里，本月初回菲律賓探親，返回台灣前已出現發燒及頭痛等症狀，14日入境台灣在桃園機場經機場檢疫站NS1快篩陽性通報，回到台南後則立即前往醫院就醫，16日PCR陽性確診登革熱，目前仍在住院中。

該名菲籍男子為台南今年度登革熱境外移入第17例確定病例，預計將住院至病毒血症期結束後，才會返回社區，衛生局為降低社區傳播風險接獲通報後，已完成相關衛教關懷和居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。

衛生局也說，截至目前國內登革熱本土病例已累計29例，境外移入病例累計228例，其境外感染國家來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主，移入風險持續，且時節進入秋冬之際，斑蚊有可能躲藏在室內溫暖處，登革熱防疫不可不慎。

衛生局指出，經統計全市今年度舉發登革熱孳生源場域達1582件，以住家1053件及空地237件占最多，陽性容器以盆栽、各類容器凹槽為大宗，因此提醒民眾應多加注意、加強巡查，清除積水容器，不僅避免荷包失血，也避免自身處在病媒蚊叮咬高風險的環境中。

南市衛生局今公布新增一例登革熱境外移入案例，為30歲菲律賓籍男子，衛生局獲報第一時間也派員至社區加強環境掃蚊巡查。圖／南市衛生局提供
南市衛生局今公布新增一例登革熱境外移入案例，為30歲菲律賓籍男子，衛生局獲報第一時間也派員至社區加強環境掃蚊巡查。圖／南市衛生局提供

衛生局 登革熱 菲律賓
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

瘟疫防線不可破！議員何智達促竹縣設廚餘蒸煮廠兼顧防疫與養豬

台南第17例登革熱境外移入 菲律賓男越南探親發病

屏東2例本土登革熱均在萬丹鄉 加強防治與採檢

登革熱單週增4本土 高雄鳳山、屏東萬丹3例研判群聚

相關新聞

台南垃圾疑亂倒月世界？謝龍介批「只關心奶茶甜不甜」 黃偉哲回應

高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，傳出來自台南市的垃圾，台南市環保局下午召開記者會，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視...

嘉市議會通過普發3千市府認有疑義 議員：疫情市府直接發2千是雙標？

嘉市議會通過國民黨團書記張秀華議員提「加碼普發3千元」臨時動議案，配合中央普發萬元，加碼議題延燒，張秀華上午質詢質疑市府...

北港朝天宮媽「南都巡歷」 20日進入府城 交通大考驗

睽違14年，雲林縣北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」遶境，16日從鹽水區進入吸引大批信徒隨行，所到之處人山人海，隊伍將於20...

天氣轉涼蚊子易躲藏室內 台南新增1例登革熱境外移入 衛生局加強防疫

時序進入秋冬之際，台南今天溫度下降相當明顯，不過國際登革熱疫情仍持續嚴峻，登革熱防疫不可鬆懈，南市衛生局今公布新增一例登...

協商破裂…嘉縣太保市代會主席罵五字經 市長提告盼尊重女性

嘉義縣太保市擬發放災後振興金，公所與代表會對發放金額無共識，主席葉俊男昨在會後請市長鄭淑分至秘書室協調，雙方溝通未果，葉...

凌晨狂丟家戶垃圾北香湖公園變髒亂點 嘉市議員怒批挑戰公權力

嘉義市面積最大北香湖公園，近來成為「凌晨垃圾投手」犯罪現場。靠近文化路3座垃圾桶，屢遭不明騎士騎機車偷丟家戶垃圾，造成環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。