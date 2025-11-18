嘉市議會通過普發3千市府認有疑義 議員：疫情市府直接發2千是雙標？

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議會國民黨團書記張秀華議員（右）質詢市府主計處長阮鼎元。記者魯永明／翻攝
嘉市議會國民黨團書記張秀華議員（右）質詢市府主計處長阮鼎元。記者魯永明／翻攝

嘉市議會通過國民黨團書記張秀華議員提「加碼普發3千元」臨時動議案，配合中央普發萬元，加碼議題延燒，張秀華上午質詢質疑市府以「預算法」為由，指稱加碼須向中央請示確認是否合法。她反問，2021年疫情市府主動發放每人2千元振興金，當時未如此，「為何現在要報中央同意，是不是雙標？」

對此，市府主計處長阮鼎元解釋，依預算法，去年歲計盈餘應優先用於資本門支出，而3千元現金發放屬經常門，必須符合預算年度「異常情形」方能動用。市府正向行政院主計總處溝通，以美國提高對台關稅、7月丹娜絲颱風及連續豪雨災損等作「異常情形」依據，盼取得合法認定。

張秀華強調，嘉市去年歲計盈餘有11.7億元，累計盈餘28億元，財政健全，不需舉債即可發放，更不該在法令上做文章。她接到不少民眾詢問「是否加到6千元」，並提到上次疫情期間，市府主動提振興金，這次3千元是議會提案，「不論誰提案，受惠的都是市民。」她指出，當初中央反對普發萬元，最後在國民黨團主導下仍發放，成效廣受肯定，「同樣的道理，這次3千元發放，最後市民也會認為是市府發放功勞。」

對此，會後市長黃敏惠受訪回應，「只要法令沒問題，不要說3千，6千都可以！」她指出，當年普發2千元振興金成功刺激嘉市營業稅成長9.56%，創下新高，如今面對關稅壓力與颱風災害衝擊，嘉市8成產業屬服務業，更需要加碼普發來提振經濟、強化民生。她強調，嘉市連續7年維持「零負債」，累計盈餘28億餘元財源充足，「完全有能力加碼普發6千元。」喊話「大家一起團結努力」，讓加碼普發順利落實。

