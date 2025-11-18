協商破裂…嘉縣太保市代會主席罵五字經 市長提告盼尊重女性

嘉義縣太保市擬發放災後振興金，公所與代表會對發放金額無共識，主席葉俊男昨在會後請市長鄭淑分至秘書室協調，雙方溝通未果，葉俊男爆粗口辱罵五字經，鄭淑分認為遭到公然侮辱，今早號召30多人至水上警分局報案，警方依法受理公然侮辱案件。

葉俊男請鄭淑分至秘書室協調，葉主張發5000元，鄭說明財政狀況，最多只能發3000元，或是先發3000元，明年視財政狀況再加發2000元，也希望代表會恢復課徵工地臨時稅增加收入，但雙方未達成共識，葉憤而起身，在秘書室門口大罵「X你娘XX」、「洪X隨郎」。

鄭淑分說，對話過程沒有其他人插話，主席明顯針對她，且主席之前罵她5字經遭判易科罰金，呼籲尊重女性杜絕性別暴力，女性不該被認為是地位低下、任人喊罵的對象，雖然主席曾聚眾毀損民宅，她害怕遭報復，但仍會堅守立場，守住市庫合理開支，保護市民權益。