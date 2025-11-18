快訊

「毒又不是我放的」龍忠蛋行鐵門半掩 業者：是彰化縣政府的疏失

苗栗竹南連3起地震！郭鎧紋指地底「1構造」導致 規模6地震發生機率曝

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

協商破裂…嘉縣太保市代會主席罵五字經 市長提告盼尊重女性

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市長鄭淑分今早至水上警分局報案，指控主席葉俊男涉嫌公然侮辱，號召30多人聲援性別暴力零容忍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市長鄭淑分今早至水上警分局報案，指控主席葉俊男涉嫌公然侮辱，號召30多人聲援性別暴力零容忍。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市擬發放災後振興金，公所與代表會對發放金額無共識，主席葉俊男昨在會後請市長鄭淑分至秘書室協調，雙方溝通未果，葉俊男爆粗口辱罵五字經，鄭淑分認為遭到公然侮辱，今早號召30多人至水上警分局報案，警方依法受理公然侮辱案件。

葉俊男請鄭淑分至秘書室協調，葉主張發5000元，鄭說明財政狀況，最多只能發3000元，或是先發3000元，明年視財政狀況再加發2000元，也希望代表會恢復課徵工地臨時稅增加收入，但雙方未達成共識，葉憤而起身，在秘書室門口大罵「X你娘XX」、「洪X隨郎」。

鄭淑分說，對話過程沒有其他人插話，主席明顯針對她，且主席之前罵她5字經遭判易科罰金，呼籲尊重女性杜絕性別暴力，女性不該被認為是地位低下、任人喊罵的對象，雖然主席曾聚眾毀損民宅，她害怕遭報復，但仍會堅守立場，守住市庫合理開支，保護市民權益。

葉俊男說，太保市9月討論要普發振興金，公所主張要發3000元、代表會主張要發5000元，結果行政程序卡住，一拖再拖，連後來提案的義竹鄉，現在5000元都發完了，太保市討論很久到現在都還沒發，當下有爆粗口，但他是針對這件事情在罵，不是特定在罵任何人。

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男今早證實確實有爆粗口，但他強調當時是針對事情在罵，並不是辱罵特定某個人。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男今早證實確實有爆粗口，但他強調當時是針對事情在罵，並不是辱罵特定某個人。記者黃于凡／翻攝

X 公然侮辱 財政
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

嘉縣文觀局迎2026台灣燈會 推形象影片上線

2026台灣燈會在嘉縣 鹿草公所設計尋寶遊程搭熱潮

颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制

相關新聞

嘉市議會通過普發3千市府認有疑義 議員：疫情市府直接發2千是雙標？

嘉市議會通過國民黨團書記張秀華議員提「加碼普發3千元」臨時動議案，配合中央普發萬元，加碼議題延燒，張秀華上午質詢質疑市府...

協商破裂…嘉縣太保市代會主席罵五字經 市長提告盼尊重女性

嘉義縣太保市擬發放災後振興金，公所與代表會對發放金額無共識，主席葉俊男昨在會後請市長鄭淑分至秘書室協調，雙方溝通未果，葉...

北港朝天宮媽「南都巡歷」 20日進入府城 交通大考驗

睽違14年，雲林縣北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」遶境，16日從鹽水區進入吸引大批信徒隨行，所到之處人山人海，隊伍將於20...

凌晨狂丟家戶垃圾北香湖公園變髒亂點 嘉市議員怒批挑戰公權力

嘉義市面積最大北香湖公園，近來成為「凌晨垃圾投手」犯罪現場。靠近文化路3座垃圾桶，屢遭不明騎士騎機車偷丟家戶垃圾，造成環...

台南鹽水月津國小2校舍整建動土 「月津展風華」特色校舍2027年完工

台南鹽水月津國小創校迄今已逾80年，多處校舍因去年0403地震嚴重受損，教育局第一時間自籌約8159萬重建北棟校舍，今年...

搶普發萬元商機 台南購物節50元拿4倍序號 舊會員再抽iPhone

普發現金上路，台南搶攻買氣。即日起至11月23日推出「台南購物節 × 普發萬元」限時加碼活動，民眾只要在特約店家消費並完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。