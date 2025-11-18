聽新聞
0:00 / 0:00
北港朝天宮媽「南都巡歷」 20日進入府城 交通大考驗
睽違14年，雲林縣北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」遶境，16日從鹽水區進入吸引大批信徒隨行，所到之處人山人海，隊伍將於20至22日起進入市區範圍，北區、中西區、安平區等交通影響恐受較大影響，交通局籲請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段。
交通局表示，遶境路線20日起至22日在北區、中西區、安平區，23日從安南區往將軍區、北門區等，遶境隊伍每天上午7點起將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，上下班尖峰時段請民眾預先改道；
20日遶境隊伍由北區往中西區，建議改道公園路、文賢路、中華北路、和緯路及民生路；21日於中西區遶境，建議改道公園南路、金華路、北門路(台20)及永華路等外圍道路；22日改道成功路、中華西路（台17線）、北門路、永華路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。
大台南公車在遶境期間配合機動調整路線及站位，20日至22日府城市區（中華西路以東、北門與大同路以西、中華北路以南及健康路以北範圍）依實際路況機動通報交管不停靠，23日安南、七股、將軍取消停靠部分公車站位，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。
交通局長王銘德提醒，民眾請預先規畫路線避開可能壅塞路段，參與活動的民眾建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言