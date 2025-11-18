快訊

北港朝天宮媽「南都巡歷」 20日進入府城 交通大考驗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供
北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供

睽違14年，雲林縣北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」遶境，16日從鹽水區進入吸引大批信徒隨行，所到之處人山人海，隊伍將於20至22日起進入市區範圍，北區、中西區、安平區等交通影響恐受較大影響，交通局籲請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段。

交通局表示，遶境路線20日起至22日在北區、中西區、安平區，23日從安南區往將軍區、北門區等，遶境隊伍每天上午7點起將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，上下班尖峰時段請民眾預先改道；

20日遶境隊伍由北區往中西區，建議改道公園路、文賢路、中華北路、和緯路及民生路；21日於中西區遶境，建議改道公園南路、金華路、北門路(台20)及永華路等外圍道路；22日改道成功路、中華西路（台17線）、北門路、永華路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

大台南公車在遶境期間配合機動調整路線及站位，20日至22日府城市區（中華西路以東、北門與大同路以西、中華北路以南及健康路以北範圍）依實際路況機動通報交管不停靠，23日安南、七股、將軍取消停靠部分公車站位，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。

交通局長王銘德提醒，民眾請預先規畫路線避開可能壅塞路段，參與活動的民眾建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供
北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供
北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供
北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供
北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供
北港朝天宮天上聖母南都巡歷遶境路線，將於20日（周四）起進入市區涵蓋北區、中西區、安平區預期交通將大受影響。圖／台南市交通局提供
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」遶境，將於周四進入府城市區。本報資料照片
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」遶境，將於周四進入府城市區。本報資料照片

遶境 公車 北門
延伸閱讀

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

慈護宮「桃園媽」今起遶境祈福 3天走遍桃園15街庄

睽違14年！北港媽祖下台南遶境8天路線及交通管制出爐

睽違109年！北港朝天宮三媽下府城 擴大「巡歷山海」17區

相關新聞

嘉市議會通過普發3千市府認有疑義 議員：疫情市府直接發2千是雙標？

嘉市議會通過國民黨團書記張秀華議員提「加碼普發3千元」臨時動議案，配合中央普發萬元，加碼議題延燒，張秀華上午質詢質疑市府...

協商破裂…嘉縣太保市代會主席罵五字經 市長提告盼尊重女性

嘉義縣太保市擬發放災後振興金，公所與代表會對發放金額無共識，主席葉俊男昨在會後請市長鄭淑分至秘書室協調，雙方溝通未果，葉...

北港朝天宮媽「南都巡歷」 20日進入府城 交通大考驗

睽違14年，雲林縣北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」遶境，16日從鹽水區進入吸引大批信徒隨行，所到之處人山人海，隊伍將於20...

凌晨狂丟家戶垃圾北香湖公園變髒亂點 嘉市議員怒批挑戰公權力

嘉義市面積最大北香湖公園，近來成為「凌晨垃圾投手」犯罪現場。靠近文化路3座垃圾桶，屢遭不明騎士騎機車偷丟家戶垃圾，造成環...

台南鹽水月津國小2校舍整建動土 「月津展風華」特色校舍2027年完工

台南鹽水月津國小創校迄今已逾80年，多處校舍因去年0403地震嚴重受損，教育局第一時間自籌約8159萬重建北棟校舍，今年...

搶普發萬元商機 台南購物節50元拿4倍序號 舊會員再抽iPhone

普發現金上路，台南搶攻買氣。即日起至11月23日推出「台南購物節 × 普發萬元」限時加碼活動，民眾只要在特約店家消費並完...

