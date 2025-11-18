北港朝天宮媽「南都巡歷」 20日進入府城 交通大考驗

睽違14年，雲林縣北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」遶境，16日從鹽水區進入吸引大批信徒隨行，所到之處人山人海，隊伍將於20至22日起進入市區範圍，北區、中西區、安平區等交通影響恐受較大影響，交通局籲請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段。

交通局表示，遶境路線20日起至22日在北區、中西區、安平區，23日從安南區往將軍區、北門區等，遶境隊伍每天上午7點起將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，上下班尖峰時段請民眾預先改道；

20日遶境隊伍由北區往中西區，建議改道公園路、文賢路、中華北路、和緯路及民生路；21日於中西區遶境，建議改道公園南路、金華路、北門路(台20)及永華路等外圍道路；22日改道成功路、中華西路（台17線）、北門路、永華路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

大台南公車在遶境期間配合機動調整路線及站位，20日至22日府城市區（中華西路以東、北門與大同路以西、中華北路以南及健康路以北範圍）依實際路況機動通報交管不停靠，23日安南、七股、將軍取消停靠部分公車站位，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。