凌晨狂丟家戶垃圾北香湖公園變髒亂點 嘉市議員怒批挑戰公權力

嘉義市面積最大北香湖公園，近來成為「凌晨垃圾投手」犯罪現場。靠近文化路3座垃圾桶，屢遭不明騎士騎機車偷丟家戶垃圾，造成環境髒亂，讓公園運動民眾怨聲載道，議員也接連收到檢舉。市府建設處長呂獎慧表示，會加裝監視器嚴格取締開罰。

上午議會質詢，議員黃思婷痛批市府移置垃圾桶處置「像掩耳盜鈴」，將垃圾桶移走治標不治本，她得化身柯南追線索。從多張凌晨拍下的現場照片研判，行為人疑似同1人，屢犯不改，已成為社區惡夢。她強調，這不僅影響市容，更危及市民生活品質，「該罰就要罰，讓人付出代價，才不會一再挑戰公權力。」

黃思婷幽默說自己有時化身「柯南」追查線索，強調若是市府或環保局同仁出面主動協辦、逐步清查、循序漸進地處理，他會在議會大力稱讚；但眼下他收到的卻是一張張凌晨現場照片，顯示是反覆累犯，已造成居民長期困擾。

她指出，這類行為不只是市容問題，更影響市民安全與生活品質；若屢勸不改，該當加重處分，讓違規者付出代價，才能遏止類似情況繼續發生。呼籲市府相關單位與居民合作，從巡查、監控、舉報機制到後續懲處，都要連貫且有力，務求徹底解決問題，而非淪為表面整治。