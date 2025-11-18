快訊

台南鹽水月津國小2校舍整建動土 「月津展風華」特色校舍2027年完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南鹽水月津國小創校迄今已逾80年，校舍因去年0403地震嚴重受損，教育局斥資約1.7億經費重建中棟、南棟A校舍，今舉辦整建工程動土儀式，以「月津展風華」為特色的嶄新校舍預計2027年4月完工。記者萬于甄／攝影
台南鹽水月津國小創校迄今已逾80年，多處校舍因去年0403地震嚴重受損，教育局第一時間自籌約8159萬重建北棟校舍，今年再度斥資約1.7億經費重建中棟、南棟A校舍，今舉辦整建工程動土儀式，以「月津展風華」為特色的嶄新校舍預計2027年4月完工。

教育局表示，月津國小位於鹽水橋南里，創校迄今已有逾80年，緊鄰月津港生態公園及月津港燈節燈區，周邊還有古色古香的八角樓、充滿傳奇及文化色彩的武廟等文史景點，也是當地民眾活動、休閒及教育的重心，但部分校舍去年卻因地震受損。

教育局說，月津國小中棟、南棟A校舍因地震造成損壞需進行整建，未來新校舍將以「月津展風華」為設計理念，除符合最新耐震安全與綠建築設計，也特別融入環境永續與在地文化的元素，希望未來這裡將不僅是一座學習空間，更是一個啟發創意、實踐永續教育的基地。

月津國小校長丁女玲提到，感謝市府全力支持校舍改建，特別以「月津展風華」為設計理念，結合在地文史藝術活動特色，轉化為建築造型與外觀語彙，形塑具有在地風貌的校園；未來空間規畫將以學生學習與活動為主要考量。

丁女玲也說，月津國小設有美術藝才班，自創校以來培育無數優秀傑出的校友，重建校舍將與月津港自然景致相呼應，可望成為鹽水新地標，更為地方注入藝文新風貌。

教育局說明，該整建工程經費約1億7438.8萬元，由莊政道建築師事務所承攬設計監造、繁華營造有限公司承攬施工，工期約540天，預計2027年4月竣工；本次校舍整建包含18間教室、4間廁所及7座樓梯。

台南鹽水月津國小創校迄今已逾80年，校舍因去年0403地震嚴重受損，教育局斥資約1.7億經費重建中棟、南棟A校舍，今舉辦整建工程動土儀式，以「月津展風華」為特色的嶄新校舍預計2027年4月完工。記者萬于甄／攝影
