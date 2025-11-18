搶普發萬元商機 台南購物節50元拿4倍序號 舊會員再抽iPhone

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節。圖 ／新營區公所提供
發現金上路，台南搶攻買氣。即日起至11月23日推出「台南購物節 × 普發萬元」限時加碼活動，民眾只要在特約店家消費並完成登錄，即可享有抽獎序號4倍送，等於消費滿50元就能拿到4組抽獎序號，小額消費也能放大中獎機會。

市府指出，普發一萬元正是帶動消費的關鍵時機，盼藉由加碼回饋，讓民眾到台南消費「買得開心、抽得有感」。合作範圍涵蓋百貨商圈、連鎖賣場、知名美食、文創選物與日常用品等，不論旅遊或週末逛街，都能輕鬆累積序號。

經發局長張婷媛表示，今年同步推出「會員回娘家」活動，老會員只要登入平台並更新資料，即可參加11月30日的抽獎，有機會將iPhone手機或萬元大禮包帶回家，回饋長期支持購物節的民眾。

台南購物節今年與普發政策結合，活動參與度與商機同步升級。市府邀請全國民眾把普發現金帶到台南，用最直接的方式換取最有感的回饋。更多活動詳情與特約店家資訊，可至台南購物節官方網站查詢。

台南 發現金
