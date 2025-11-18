嘉義分署化執行為助力 跨局處協助旅台美籍男子度難關

旅居台灣逾20年的美籍龍姓男子，因積欠逾6萬元牌照稅遭移送行政執行署嘉義分署強制執行，經查扣其帳戶1萬5000元後，執行人員發現他因雙腳傷勢行動不便、失業且不諳中文，使生活瞬間陷入困境。嘉義分署同仁不僅耐心協助說明程序，更立即啟動跨機關聯繫，通報社工介入，並由分署內部自發募款協助，展現公部門暖心作為。

嘉義分署指出，龍男多年居留台灣，持永久居留證，其所使用的車輛登記在前妻名下，離婚後仍持續使用，但多年未繳納牌照稅累積至6萬餘元。分署依法扣得其存款1萬5000元後，龍男透過銀行向分署陳情，表示因車禍導致雙腳不便，長期無法工作，存款被扣後連日常生活都難以維持。

承辦書記官得知狀況後，除了向他詳細解釋稅務與執行程序，也主動通報台南市政府社會局啟動救助。嘉義分署愛心社更募集同仁捐款協助。日前分署長柯怡伶親自率隊前往探視，致贈慰問金8000元及民生物資；台南市社會局社工同行，除帶來食品、罐頭，也協助了解申請身心障礙鑑定與社福補助的管道。

柯怡伶表示，執行機關在依法行政的同時，也會關懷弱勢，公務員的角色不僅是執行，也能是支持者，希望讓義務人感受到政府的溫度。龍男在接受訪視時多次哽咽，表示雖身在異鄉，仍深刻感受到台灣公部門的善意與人情味。