嘉義分署化執行為助力 跨局處協助旅台美籍男子度難關

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
執行署嘉義分署長柯怡伶（右）率員探視，致贈慰問金及民生物資；台南市社會局社工同行，除帶來食品、罐頭，也協助了解申請身心障礙鑑定與社福補助的管道。圖／嘉義分署提供
執行署嘉義分署長柯怡伶（右）率員探視，致贈慰問金及民生物資；台南市社會局社工同行，除帶來食品、罐頭，也協助了解申請身心障礙鑑定與社福補助的管道。圖／嘉義分署提供

旅居台灣逾20年的美籍龍姓男子，因積欠逾6萬元牌照稅遭移送行政執行署嘉義分署強制執行，經查扣其帳戶1萬5000元後，執行人員發現他因雙腳傷勢行動不便、失業且不諳中文，使生活瞬間陷入困境。嘉義分署同仁不僅耐心協助說明程序，更立即啟動跨機關聯繫，通報社工介入，並由分署內部自發募款協助，展現公部門暖心作為。

嘉義分署指出，龍男多年居留台灣，持永久居留證，其所使用的車輛登記在前妻名下，離婚後仍持續使用，但多年未繳納牌照稅累積至6萬餘元。分署依法扣得其存款1萬5000元後，龍男透過銀行向分署陳情，表示因車禍導致雙腳不便，長期無法工作，存款被扣後連日常生活都難以維持。

承辦書記官得知狀況後，除了向他詳細解釋稅務與執行程序，也主動通報台南市政府社會局啟動救助。嘉義分署愛心社更募集同仁捐款協助。日前分署長柯怡伶親自率隊前往探視，致贈慰問金8000元及民生物資；台南市社會局社工同行，除帶來食品、罐頭，也協助了解申請身心障礙鑑定與社福補助的管道。

柯怡伶表示，執行機關在依法行政的同時，也會關懷弱勢，公務員的角色不僅是執行，也能是支持者，希望讓義務人感受到政府的溫度。龍男在接受訪視時多次哽咽，表示雖身在異鄉，仍深刻感受到台灣公部門的善意與人情味。

嘉義分署強調，此案雖始於欠稅執行，但經跨單位合作，成功讓義務人重新獲得生活支持，盼藉此提醒民眾務必留意車籍資料、及時繳納稅費，也展現政府在執行過程中兼具法度與溫度。

執行署嘉義分署長柯怡伶（左二）率員探視，致贈慰問金及民生物資；台南市社會局社工同行，除帶來食品、罐頭，也協助了解申請身心障礙鑑定與社福補助的管道。圖／嘉義分署提供
執行署嘉義分署長柯怡伶（左二）率員探視，致贈慰問金及民生物資；台南市社會局社工同行，除帶來食品、罐頭，也協助了解申請身心障礙鑑定與社福補助的管道。圖／嘉義分署提供

嘉義 台南 社工
相關新聞

東石漁民捕獲巨大野生竹午吸引買家 漁民直呼：像中樂透

入冬東北季風揚起，海鮮老饕最期待的「竹午魚季」開張！民間流傳海產「一午、二鯧、三鮸」，排行第一的「竹午」最珍貴，尤其野生...

嘉義分署化執行為助力 跨局處協助旅台美籍男子度難關

旅居台灣逾20年的美籍龍姓男子，因積欠逾6萬元牌照稅遭移送行政執行署嘉義分署強制執行，經查扣其帳戶1萬5000元後，執行...

影／黑面琵鷺棲地布袋驚現野狗成群追鳥 保育人士憂生態

珍稀的黑面琵鷺成群陸續飛抵，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘濕地，為冬季賞鳥季揭開序幕；但迎接牠們的不是寧靜棲地，而是成群野狗闖入追逐...

普發萬元ATM開領嘉義未見人潮 長輩卡關大多這個原因難操作

全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情...

廣角鏡／雲林333心願 等待圓夢

雲林家扶中心募集兒童耶誕禮物活動邁入第20年，昨於虎尾非營利幼兒園點亮「心願樹」，333名孩童在小卡寫下想要的禮物。家扶...

嘉義推動木產品創新認證！四年222件入選 再掀木藝設計新浪潮

由嘉義市政府推動的「優木良品」木產品創新研發暨品牌認證計畫，今年已邁入第四年。16日嘉義市府於嘉義市有事青年實驗室舉辦成果展，以「優木良品點亮生活」為主軸，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席頒發認證證書與

