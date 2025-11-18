快訊

影／黑面琵鷺棲地布袋驚現野狗成群追鳥 保育人士憂生態

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
珍稀的黑面琵鷺成群陸續飛抵，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘濕地，為冬季賞鳥季揭開序幕；生態觀察家暨攝影師蘇家弘近目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。圖／蘇家弘提供
珍稀的黑面琵鷺成群陸續飛抵，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘濕地，為冬季賞鳥季揭開序幕；生態觀察家暨攝影師蘇家弘近目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。圖／蘇家弘提供

珍稀的黑面琵鷺成群陸續飛抵，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘濕地，為冬季賞鳥季揭開序幕；但迎接牠們的不是寧靜棲地，而是成群野狗闖入追逐候鳥的驚險場面，讓保育人士憂心生態受衝擊。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘近日在台17線132.5K賞鳥時，目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。雖然沒有鳥隻受傷，但候鳥驚飛、紛紛逃離覓食區域，畫面令人心驚。

蘇家弘指出，這群野狗疑似因覓食不足，闖入濕地尋找鳥蛋，進而追逐成群覓食的黑面琵鷺。布袋濕地水深淺、魚蝦豐富，本是黑琵安心覓食的關鍵棲地，如今卻頻遭野狗擾動。

保育團體憂心，布袋是全台第2大黑面琵鷺棲地，每年承載大量冬季候鳥，如今野狗追鳥頻傳，若不及時管理，恐讓珍貴生態長期受壓迫。

嘉義縣家畜疾病防疫所表示，現場有野狗配戴項圈，疑遭不明愛狗人士拆除矯正棍控管設備放回野外，使牠們得以自由活動。家畜所呼籲勿餵食、勿干擾捕捉作業，對危害保育區野狗將依法安置。

布袋鎮長期飽受流浪犬侵擾，除野狗侵擾追逐候鳥濕地，最近發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，把漁獲當成自助餐般享用。

布袋濕地早期是鹽田，產業變遷2001年結束曬鹽，鹽田原地形成良好濕地，2007年營建署劃定為國家級重要濕地，串聯西南沿海濕地，成為西岸重要生態廊道，保育良好成為候鳥天堂，黑面琵鷺在布袋棲地數量創新高，這幾年普查記錄逾千隻，成為愛鳥人士的賞鳥勝地。

珍稀的黑面琵鷺陸續飛抵，生態觀察家暨攝影師蘇家弘近目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。圖／蘇家弘提供
珍稀的黑面琵鷺陸續飛抵，生態觀察家暨攝影師蘇家弘近目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。圖／蘇家弘提供
黑面琵鷺成群飛抵布袋濕地，但也引來狗群衝進濕地覓食，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供
黑面琵鷺成群飛抵布袋濕地，但也引來狗群衝進濕地覓食，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供
黑面琵鷺成群飛抵布袋濕地，但也引來狗群衝進濕地覓食，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供
黑面琵鷺成群飛抵布袋濕地，但也引來狗群衝進濕地覓食，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥。畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供
攝影師蘇家弘近日在台17線132.5K賞鳥時，目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥，畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供
攝影師蘇家弘近日在台17線132.5K賞鳥時，目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥，畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供
攝影師蘇家弘近日在台17線132.5K賞鳥時，目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥，畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供
攝影師蘇家弘近日在台17線132.5K賞鳥時，目睹4隻野狗衝進濕地，追趕黑面琵鷺與鷺科水鳥，畫面令人心驚。圖／蘇家弘提供

