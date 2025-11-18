聽新聞
0:00 / 0:00
普發萬元ATM開領嘉義未見人潮 長輩卡關大多這個原因難操作
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。不過，首日最常見卡關原因不是人潮，而是操作難度。由於必須準備金融卡、身分證、健保卡「一卡2證件」，並依序輸入多達23碼數字，不少長者直呼不容易。
民眾在 ATM 操作時，除了要輸入健保卡號、身分證號，身分證開頭的英文碼，需依機台提供的英文數字對照表輸入阿拉伯數字，稍不注意就容易輸錯。有長者一開始連續卡關，不是英文碼轉換錯，就是漏輸導致無法往下一步，排隊時間也因此被拉長。此外也有人沒申辦提款卡，以為能靠身分證與健保卡領錢，結果在 ATM 前才發現無法操作。
嘉義郵局表示，嘉義縣市轄內共有128台ATM配合普發現金提領，均張貼識別貼紙提醒民眾辨識。為避免不熟悉流程的民眾久候，郵局首日就啟動「走動關懷」，派員主動協助操作第一周按現場狀況規劃排隊動線??? ‧避免誤操作造成排隊延誤。領取流程為：插入金融卡按密碼，點選「全民 十1」政府相挺專區，輸入發放對象健保卡卡號（12碼數字）， 再輸入金融卡持有人身分證號（9碼加英文字對照數字共11碼）即可完成提領。
郵局指出，首日觀察到失敗案例包括：提款卡帳戶綁定的身分證號與輸入不一致，有帳戶被列為警示帳戶無法領錢，身分證英文碼轉化數字輸入錯誤，或未輸入身分證英文碼轉化數字。郵局強調，領取時間充裕，民眾不必急著搶領，郵局提醒當心詐騙，不點擊可疑連結；不填寫個資帳號；不匯款；不轉帳；不轉傳陌生訊息，避免落入詐騙陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言