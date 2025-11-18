普發萬元ATM開領嘉義未見人潮 長輩卡關大多這個原因難操作

全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。不過，首日最常見卡關原因不是人潮，而是操作難度。由於必須準備金融卡、身分證、健保卡「一卡2證件」，並依序輸入多達23碼數字，不少長者直呼不容易。

民眾在 ATM 操作時，除了要輸入健保卡號、身分證號，身分證開頭的英文碼，需依機台提供的英文數字對照表輸入阿拉伯數字，稍不注意就容易輸錯。有長者一開始連續卡關，不是英文碼轉換錯，就是漏輸導致無法往下一步，排隊時間也因此被拉長。此外也有人沒申辦提款卡，以為能靠身分證與健保卡領錢，結果在 ATM 前才發現無法操作。

嘉義郵局表示，嘉義縣市轄內共有128台ATM配合普發現金提領，均張貼識別貼紙提醒民眾辨識。為避免不熟悉流程的民眾久候，郵局首日就啟動「走動關懷」，派員主動協助操作第一周按現場狀況規劃排隊動線??? ‧避免誤操作造成排隊延誤。領取流程為：插入金融卡按密碼，點選「全民 十1」政府相挺專區，輸入發放對象健保卡卡號（12碼數字）， 再輸入金融卡持有人身分證號（9碼加英文字對照數字共11碼）即可完成提領。