快訊

台股續弱！早盤一度跌逾320點 台積電開盤下跌10元、最低來到1,425元

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

聽新聞
0:00 / 0:00

普發萬元ATM開領嘉義未見人潮 長輩卡關大多這個原因難操作

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影

全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。不過，首日最常見卡關原因不是人潮，而是操作難度。由於必須準備金融卡、身分證健保卡「一卡2證件」，並依序輸入多達23碼數字，不少長者直呼不容易。

民眾在 ATM 操作時，除了要輸入健保卡號、身分證號，身分證開頭的英文碼，需依機台提供的英文數字對照表輸入阿拉伯數字，稍不注意就容易輸錯。有長者一開始連續卡關，不是英文碼轉換錯，就是漏輸導致無法往下一步，排隊時間也因此被拉長。此外也有人沒申辦提款卡，以為能靠身分證與健保卡領錢，結果在 ATM 前才發現無法操作。

嘉義郵局表示，嘉義縣市轄內共有128台ATM配合普發現金提領，均張貼識別貼紙提醒民眾辨識。為避免不熟悉流程的民眾久候，郵局首日就啟動「走動關懷」，派員主動協助操作第一周按現場狀況規劃排隊動線??? ‧避免誤操作造成排隊延誤。領取流程為：插入金融卡按密碼，點選「全民 十1」政府相挺專區，輸入發放對象健保卡卡號（12碼數字）， 再輸入金融卡持有人身分證號（9碼加英文字對照數字共11碼）即可完成提領。

郵局指出，首日觀察到失敗案例包括：提款卡帳戶綁定的身分證號與輸入不一致，有帳戶被列為警示帳戶無法領錢，身分證英文碼轉化數字輸入錯誤，或未輸入身分證英文碼轉化數字。郵局強調，領取時間充裕，民眾不必急著搶領，郵局提醒當心詐騙，不點擊可疑連結；不填寫個資帳號；不匯款；不轉帳；不轉傳陌生訊息，避免落入詐騙陷阱。

全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影
全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情況，整體領取流程大致順暢。記者魯永明／攝影

身分證 健保卡 英文
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

人生至少漂亮一次 嘉義東石蔦松社區長輩穿婚紗圓夢

走進台版迪士尼！開箱嘉義兩大夢幻城堡：歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園一次玩

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

ATM領普發1萬今上路 蘆竹警加強巡守維護治安

相關新聞

東石漁民捕獲巨大野生竹午吸引買家 漁民直呼：像中樂透

入冬東北季風揚起，海鮮老饕最期待的「竹午魚季」開張！民間流傳海產「一午、二鯧、三鮸」，排行第一的「竹午」最珍貴，尤其野生...

影／黑面琵鷺棲地布袋驚現野狗成群追鳥 保育人士憂生態

珍稀的黑面琵鷺成群陸續飛抵，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘濕地，為冬季賞鳥季揭開序幕；但迎接牠們的不是寧靜棲地，而是成群野狗闖入追逐...

普發萬元ATM開領嘉義未見人潮 長輩卡關大多這個原因難操作

全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情...

廣角鏡／雲林333心願 等待圓夢

雲林家扶中心募集兒童耶誕禮物活動邁入第20年，昨於虎尾非營利幼兒園點亮「心願樹」，333名孩童在小卡寫下想要的禮物。家扶...

嘉義推動木產品創新認證！四年222件入選 再掀木藝設計新浪潮

由嘉義市政府推動的「優木良品」木產品創新研發暨品牌認證計畫，今年已邁入第四年。16日嘉義市府於嘉義市有事青年實驗室舉辦成果展，以「優木良品點亮生活」為主軸，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席頒發認證證書與

急徵耶誕老人送暖！想要「溫水瓶、摺疊桌」 雲林家扶333個心願待點亮

雲林縣虎尾非營利幼兒園今啟動「心願綻放、愛心飛翔」心願樹活動，將為雲林家扶中心孩童募集333份耶誕禮物，有8歲學童因為住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。