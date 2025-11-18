東石漁民捕獲巨大野生竹午吸引買家 漁民直呼：像中樂透

入冬東北季風揚起，海鮮老饕最期待的「竹午魚季」開張！民間流傳海產「一午、二鯧、三鮸」，排行第一的「竹午」最珍貴，尤其野生大尾更是可遇不可求。

嘉義縣東石鄉漁民昨天在外海捕獲野生竹午魚，引來不少買家聞訊搶購。漁民搭漁船出海，幸運用魚網捕捉1尾重3.3公斤「竹午魚」，因重量超過1公斤，每公斤1500元的高價，大魚瞬間吸引眾人圍觀搶標，最後以超過5000元價格成交，買家當場歡喜帶回準備大快朵頤，漁民也笑說，「像中樂透一樣開心！」

漁人「阿忠」分享，每年冬季東北季風增強，野生「竹午魚」的活動量也會增加，但想捕到還是得靠天時、地利與運氣。他說，3.3公斤雖然亮眼，卻不是最大紀錄，去年出現過8公斤竹午魚，10多年前甚至捕到重達13公斤的巨無霸。

竹午魚越大越值錢，肉質也越細嫩結實，油脂豐富、香氣獨特，不論做成生魚片或清蒸，都鮮甜到讓人難忘。老饕形容不輸黑鮪魚，勝過白鯧，也因為市場稀少，物以稀為貴，價格向來驚人。

民間流傳「一午、二鯧、三鮸」，指的是竹午魚、白鯧及黃金鮸三大冬季海味，野生大竹午更是榜上第一名。民眾常將竹午與體型較小的「午仔魚」混淆，兩者無論體型、價位都相差甚遠。隨著冬季海象轉變，東石外海「海中頭牌」現身，也預告一年一度的竹午魚旺季登場。