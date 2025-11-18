快訊

台股續弱！早盤一度跌逾320點 台積電開盤下跌10元、最低來到1,425元

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

聽新聞
0:00 / 0:00

東石漁民捕獲巨大野生竹午吸引買家 漁民直呼：像中樂透

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉漁民昨天在外海捕獲野生竹午魚，引來不少買家聞訊搶購。圖／漁人「阿忠」提供
嘉義縣東石鄉漁民昨天在外海捕獲野生竹午魚，引來不少買家聞訊搶購。圖／漁人「阿忠」提供

入冬東北季風揚起，海鮮老饕最期待的「竹午魚季」開張！民間流傳海產「一午、二鯧、三鮸」，排行第一的「竹午」最珍貴，尤其野生大尾更是可遇不可求。

嘉義縣東石漁民昨天在外海捕獲野生竹午魚，引來不少買家聞訊搶購。漁民搭漁船出海，幸運用魚網捕捉1尾重3.3公斤「竹午魚」，因重量超過1公斤，每公斤1500元的高價，大魚瞬間吸引眾人圍觀搶標，最後以超過5000元價格成交，買家當場歡喜帶回準備大快朵頤，漁民也笑說，「像中樂透一樣開心！」

漁人「阿忠」分享，每年冬季東北季風增強，野生「竹午魚」的活動量也會增加，但想捕到還是得靠天時、地利與運氣。他說，3.3公斤雖然亮眼，卻不是最大紀錄，去年出現過8公斤竹午魚，10多年前甚至捕到重達13公斤的巨無霸。

竹午魚越大越值錢，肉質也越細嫩結實，油脂豐富、香氣獨特，不論做成生魚片或清蒸，都鮮甜到讓人難忘。老饕形容不輸黑鮪魚，勝過白鯧，也因為市場稀少，物以稀為貴，價格向來驚人。

民間流傳「一午、二鯧、三鮸」，指的是竹午魚、白鯧及黃金鮸三大冬季海味，野生大竹午更是榜上第一名。民眾常將竹午與體型較小的「午仔魚」混淆，兩者無論體型、價位都相差甚遠。隨著冬季海象轉變，東石外海「海中頭牌」現身，也預告一年一度的竹午魚旺季登場。

漁民 東北季風 東石
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

冷有兩種！粉專：這波冷空氣北台整天冷 中南部早晚冷

北台愈晚愈冷 吳德榮：明天、周四清晨苗栗以北探12度

東北季風影響 雙北基宜防大雨、北市山區防豪雨

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

相關新聞

東石漁民捕獲巨大野生竹午吸引買家 漁民直呼：像中樂透

入冬東北季風揚起，海鮮老饕最期待的「竹午魚季」開張！民間流傳海產「一午、二鯧、三鮸」，排行第一的「竹午」最珍貴，尤其野生...

影／黑面琵鷺棲地布袋驚現野狗成群追鳥 保育人士憂生態

珍稀的黑面琵鷺成群陸續飛抵，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘濕地，為冬季賞鳥季揭開序幕；但迎接牠們的不是寧靜棲地，而是成群野狗闖入追逐...

普發萬元ATM開領嘉義未見人潮 長輩卡關大多這個原因難操作

全民普發現金萬元ATM提領昨天上路，嘉義金融機構與中華郵政ATM同步開放領取，首日吸引不少民眾到場操作，未出現排隊擁塞情...

廣角鏡／雲林333心願 等待圓夢

雲林家扶中心募集兒童耶誕禮物活動邁入第20年，昨於虎尾非營利幼兒園點亮「心願樹」，333名孩童在小卡寫下想要的禮物。家扶...

嘉義推動木產品創新認證！四年222件入選 再掀木藝設計新浪潮

由嘉義市政府推動的「優木良品」木產品創新研發暨品牌認證計畫，今年已邁入第四年。16日嘉義市府於嘉義市有事青年實驗室舉辦成果展，以「優木良品點亮生活」為主軸，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席頒發認證證書與

急徵耶誕老人送暖！想要「溫水瓶、摺疊桌」 雲林家扶333個心願待點亮

雲林縣虎尾非營利幼兒園今啟動「心願綻放、愛心飛翔」心願樹活動，將為雲林家扶中心孩童募集333份耶誕禮物，有8歲學童因為住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。